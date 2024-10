Asociación Feminista urge al Gobierno de Querétaro a rectificar en el caso de Esmeralda y cambiar de los discursos vacíos a la acción

Mayra Dávila, fundadora de ADAx Digitales, asociación civil feminista que se centra en asegurar espacios libres de violencia para las mujeres, habló en entrevista con Maca Carriedo para El Heraldo Radio, sobre el caso de "Esmeralda", una niña de 14 años de edad que enfrenta un proceso jurídico en el estado de Querétaro por un presunto aborto.

En ese sentido, Dávila lanzó una invitación al gobierno de Querétaro encabezado por Mauricio Kuri a rectificar su postura en el caso de Esmeralda, así como cambiar de los discursos vacíos a la acción.

"Esperamos que puedan rectificar su actuar, su postura política (el gobierno de Querétaro) y cambien de una vez por todas, los discursos vacíos a la acción, eso es importantísimo, a nosotras no nos sirve de nada un tuit o una carta, si en la práctica se sigue haciendo lo mismo, la invitación es a actuar ya de manera contundente y que sea tangible para quienes participan en estos procesos tan difíciles como el que estamos viviendo el día de hoy", declaró Dávila al comenzar su participación en la entrevista.

Lo anterior, con respecto a la publicación que compartió el mandatario estatal donde asegura que darán atención especial a la familia y acompañamiento a la niña, "a ella debemos escucharla y creerle, entender las circunstancias de su entorno y su contexto", refiere el mandatario en sus redes sociales.

Ya habíamos denunciado irregularidades en la Fiscalía: Mayra Dávila

Mayra Dávila denunció que no es la primera vez que notan deficiencias en la Fiscalía de Querétaro, ya que afirmó que mucho del trabajo que hacen en la asociación civil va en el ámbito jurídico, "nosotras llevamos la representación jurídica de las mujeres y nos toca defenderlas en ámbitos penales familiares".

"El caso específico que tenemos con la Fiscalía, esta no es la primera ocasión en que hemos denunciado irregularidades, que los peritajes se hacen de 'cópiale y pégale', malas entrevistas a las víctimas, que hay un proceso enorme de revictimización, muchos vicios, muchas irregularidades", subrayó.

Dávila asegura que este caso le compete al poder jurídico estatal / FOTO: ESPECIAL

También, contó para El Heraldo Radio que hace mes y medio habían solicitado una mesa de trabajo con la Fiscalía estatal para exponer todos los casos que llevan en materia de violencia a las mujeres, así como destacar las áreas de oportunidad para buscar una mejor atención a las víctimas.

La fundadora de ADAx Digitales admitió que no han buscado directamente al gobernador de Querétaro para este caso de "Esmeralda", ya que consideran que le compete al poder jurídico del Estado y no al Ejecutivo, "nosotros no lo buscamos, la Fiscalía es autónoma, es otro tema, por eso decidimos abordarlo acá".

Esmeralda está en espera de una audiencia: Mayra Dávila

Mayra Dávila lamentó que ante toda esta situación de Esmeralda "se está criminalizando a la menor", e informó que actualmente la situación está en espera de poder tener una audiencia y que su proceso lo determine un juez, declarar si es inocente o culpable, mientras tanto ella tiene arraigo domiciliario.

Con relación a la reunión que la asociación civil tuvo recientemente con la Fiscalía de Querétaro, Dávila señaló que se acordó buscar una solución que ponga fin al proceso jurídico y restituya los derechos de la menor, "en eso quedamos, vamos a buscar una alternativa jurídica para el caso", resaltó.

"Vamos a esperar a tener este acuerdo para ver si estamos de acuerdo en todas las partes, eso es lo que hay que esperar, yo calculo que para el día de mañana ya tenemos alguna salida" manifestó para El Heraldo Radio.

