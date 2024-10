Otra 'versión' de La Conquista

Una versión suavizada de lo que significó la conquista española en distintos territorios de América ofrece el documental “Hispanoamérica. Canto de vida y esperanza”, que se presentó el martes pasado en el Museo Soumaya, con la presencia del director José Luis López-Linares.



Planteamientos como la supuesta intención de los conquistadores por implantar una vida mestiza; el deseo de la reina Isabel por no establecer colonias en los territorios conquistados o la suplantación de creencias bárbaras como los sacrificios humanos por la de un dios que ya no requería ofrendas sino que él mismo era el sacrificado, plantea la cinta estrenada en España en abril pasado, con la presencia del rey Felipe VI.



“No existe ninguna hermandad indígena en América”, señala en el documental el divulgador de la historia Juan Miguel Zunzunegui a propósito de las alianzas que Hernán Cortés llevó a cabo con otros pueblos mesoamericanos para conquistar a los aztecas; de acuerdo con el conductor radiofónico los españoles encontraron poblaciones enemistadas y temerosas que no mantenían relación de hermandad alguna entre sí y los mayas, los toltecas y otras civilizaciones, no tenían contacto con culturas como la inca.



A la voz de Zunzunegui se unen las de empresarios, divulgadores y algunos historiadores como Enrique Krauze y Guadalupe Jiménez Codinach. El documental fue rodado en diferentes escenarios de España, Ecuador, México, Perú, Bolivia y Estados Unidos: “España es otro pedacito de Hispanoamérica ni siquiera el más grande, habla de la relación entre todos los hispanoamericanos por eso la he rodado en todos los países que he podido porque ya si no el metraje se me iba y el presupuesto”, dijo el director en la presentación.



Hace dos meses, la cinta fue presentada también en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ahora se estrena en México el próximo 17 de octubre en 80 salas de una cadena cinematográfica. Lucía González Barandiarán, CEO de la distribuidora Bosco Films, señaló “estamos muy locos por una visión, que creo que todos compartimos, y que creemos que es una necesidad que se conozca todo lo bonito que nos une, toda la belleza, toda la luz”.



El documental parte de la idea de que la historia ha sido mal contada y plantea un idílico encuentro con los conquistadores: "Esta película no depende de coyunturas políticas transitorias, estamos a otro nivel de una política casi pueblerina, muy cortoplacista", dijo el director sobre la polémica actual del gobierno mexicano con la corona española, a quien le pidió “pedir perdón” por los agravios de la conquista.

ELEMENTOS

El documental atribuye al conquistador Simón Bolívar acabar con los privilegios de los indígenas nobles que respetó España.

También plantea que si Inglaterra hubiese sido el conquistador no hubiese quedado rastro de los pueblos indígenas.

El contacto entre España y América es ensalzado a través de la música y el arte barroco.

Por Luis Carlos Sánchez

