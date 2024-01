Ningún muro va a detener a los migrantes: “Vidas Desplazadas” busca que este tema se deje de ver como un problema

La migración es una característica de la sociedad, un motor para la economía y ha estado presente en cómo se forjan todas las civilizaciones en el mundo, por lo tanto no es posible entender incluso una misma familia sin historias de migración, y con esto y través de los años, se ha entendido que ningún muro va a detener a los migrantes, así lo explica Ana Mercedes Saiz Valenzuela, coordinadora del libro “Vidas Desplazadas”, obra que aborda el tema de la migración en México.

Para El Heraldo de México, Saiz explicó que el objetivo del libro, compuesto por 16 artículos, es entender que la migración “es un problema sólo si lo queremos ver así o si se gestiona de manera equivocada, entonces (el libro) busca sacarla de ese foco de que es un problema y colocarla en la justa dimensión que tiene, que es una característica humana”.

Sigue leyendo:

Migrantes viven proceso difícil

Biden pide aprobar reforma que permite cerrar frontera con México si está "colapsada"

"Los muros no son la solución de esta situación”

Ante ello, lo que ponen en el centro los 18 autores es que hay que analizar la situación regional de la migración, pero también “dejar de verlos como una masa homogénea y tratar de individualizar a las personas que llegan, entender que sus razones son muy diversas, por ejemplo hay personas que quieren llegar a Estados Unidos, no tanto por el sueño americano, sino por la unificación familiar” explica la también abogada y exdirectora de Sin Fronteras.

Con base en esto, hace énfasis en que hay que “tener presente que los muros no son la solución de esta situación”, pues dice que hay que dejar de construir estos “muros de burocracia, muros de papeles, muros militares, muros físicos”, pues mientras se sigan bloqueando a las personas, continuarán las tragedias que viven día a día los migrantes, “porque las personas se van a seguir arriesgando, porque muchas veces la decisión no es tan difícil es: o me matan aquí o me muero aquí o me matan en el camino o intentando sobrevivir”.

Se deben hacer políticas migratorias que se basen en la demografía

A lo largo de las casi 400 páginas, lo que se pretende también es entender que las políticas migratorias no están acordes a la realidad y se basan más en prejuicios, discriminación y miedo hacia los migrantes.

“Entonces la única esperanza es tratar de hacer políticas migratorias que se basen en la demografía, en el mercado laboral, en la realidad demográfica y social de las personas y dejar de tratar de construir estas barreras que es imposible que vayan a funcionar en la realidad que estamos viendo”, enfatizó Saiz.

Saiz Valenzuela cuenta en la entrevista que hasta muy grande se dio cuenta que nunca nadie le había hablado sobre la migración y lo poco que conocía era por los medios de comunicación, por lo que comenzó a adentrarse en el tema, y lo que buscó fue reunir a expertos en este tópico y “llevar este conocimiento a cualquier persona que le dé curiosidad y que no entienda o que sea muy difícil comprender por qué llega una caravana, por qué se mueren dentro de una estación migratoria o por qué se suben a lanchas donde se están arriesgando a perder la vida”.

La presentación del libro “Vidas Desplazadas” editado por Penguin Random House será el próximo 7 de febrero, a las 19:00 horas, en el Foro Expresarte de la librería Gandhi Mauricio Achar, y ya se encuentra en librerías y en formato digital.

srgc