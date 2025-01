Médico peleador de la UFC dedicará su próxima pelea a quienes luchan contra enfermedades y al personal de salud del IMSS; llama a la reactivación física gradual

David Martínez “Black Spartan”, médico egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y peleador de la UFC, la empresa más importante de Artes Marciales Mixtas, dedicará su próxima pelea del 29 de marzo en la Ciudad de México a la población que día a día lucha contra alguna enfermedad y al personal de salud que pone su vida al cuidado de los demás.

“A todas esas personas que están pasando por alguna situación, que están peleando contra alguna enfermedad, quiero dedicarles mi pelea. Mi esfuerzo y todo mi sacrificio va dedicado a ustedes. Ambos estamos peleando y vamos a dar lo mejor de nosotros”, dijo.

Desde el gimnasio Animal Motion, una de las distintas sedes en las que diariamente entrena, David Martínez destacó los beneficios de tener hábitos saludables como realizar actividad física; para quienes tienen como propósito de Año Nuevo reactivarse, recomendó hacerlo de manera gradual, evitar sobreesfuerzos y hacer un calentamiento de al menos 20 minutos con estiramientos.

“A mi Familia IMSS que me está apoyando, estoy más que agradecido con ellos, se siente todo el apoyo, todo el cariño y muchas gracias por todo esto que están haciendo”, expresó Foto: Cortesía

“Mi consejo sería que se activen, que tomen la decisión de hacer ejercicio. El ejercicio puede ser desde salir a correr afuera de tu casa, hacer un par de sentadillas, pararte y empezar a caminar, lo importante es no dejar de moverte. Es seguir moviéndote, activándote y van a ver que, con 15 minutos, con 10 minutos, con 20 minutos que tengan en la casa va a ser más que suficiente para generar un mejor día”, expresó.

Orgulloso de pertenecer a la Familia IMSS

Orgulloso de pertenecer a la Familia IMSS, recuerda su paso como médico en el Instituto en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 68 de Tulpetlac, Estado de México, y la visión preventiva impulsada por el director general, Zoé Robledo, como eje central de la atención. “Lo más importante es prevenir, siempre nos lo inculcaron nuestros profesionales de la salud, siempre el primer paso es que no ocurra la enfermedad, más que curarla, más que atenderla, el primer paso es no tenerla”.

A unas semanas de su combate, David se realizó un chequeo en un módulo PrevenIMSS conformado por personal médico y de Enfermería del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) CDMX-Norte para demostrar los beneficios de una vida saludable, e hizo un llamado a no descuidar el esquema de vacunación independientemente de la edad; se aplicó la vacuna contra la Influenza y Neumococo.

“Es de total importancia que las personas se cuiden, se chequen, se midan, se vacunen, es muy importante para cuidar su salud, para prevenir muchas enfermedades. Yo les invito a que ustedes también se realicen un chequeo PrevenIMSS”, indicó.

“Lo más importante es prevenir, siempre nos lo inculcaron nuestros profesionales de la salud" Foto: Cortesía

Así se prepara David Martínez “Black Spartan”

Sobre su preparación de cara a su pelea, el médico “Black Spartan” se dijo feliz, motivado y compartió que realiza distintos tipos de ejercicios enfocados en lograr su mejor versión dentro del octágono, como cardio, aeróbicos, de fuerza, resistencia, kickboxing, jiu-jitsu, boxeo, lucha, grappling, entre otros.

David Martínez Laboró de 2019 a 2021 como médico interno de pregrado y atendió a pacientes con COVID-19; sus tiempos libres como los dedicaba a practicar artes marciales. Tras poner pausa a su carrera como médico para vivir su otra pasión: las Artes Marciales Mixtas, obtuvo a finales del año pasado contrato con la empresa UFC y el próximo 29 de marzo debutará contra el brasileño Saimon Oliveira, en la Arena Ciudad de México.

“Estoy muy emocionado, estoy muy entusiasmado de poder representar a México, en México, y hacerlo con mi debut es un debut de ensueño. Me preparo muy fuerte . A mi Familia IMSS que me está apoyando, yo estoy más que agradecido con ellos, se siente todo el apoyo, todo el cariño y muchas gracias por todo esto que están haciendo”, expresó.

