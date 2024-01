Reformas en pro de las mexicanas

“Serían ya 17 años y seguimos reformándola”, dice en entrevista la senadora del Congreso de la Unión Martha Lucía Mícher, mejor conocida como Malú Mícher, feminista y política mexicana, quien participó en la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ha seguido de cerca las reformas y adhesiones que esta ley ha tenido en estos años.

“Ha sido extraordinario, la verdad, el historial que tenemos en relación con la creación de esta ley”, sentencia Malú Mícher en entrevista con Mente Mujer, sobre esta ley que también fue impulsada por otras senadoras Marcela Lagarde, Diva Gastelúm y Angélica de la Peña, quienes trabajaron de la mano de colectivas feministas porque se reconociera el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

“Había una serie de acciones a las que teníamos que ponerle nombre y que teníamos que incorporar directamente en la ley. Eso fue lo que hicimos y lo hicimos con un gran ánimo, lo hicimos muy bien y con mucho gusto; y logramos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, remarca la senadora.

(Créditos: Cortesía)

Sin embargo, a pesar del gran paso que fue la ley en materia de derechos de las mujeres, a lo largo de estos 17 años ha tenido “una cronología inmensa de reformas. Todas a favor de las mujeres, de su vida, de su libertad, de su seguridad, de su integridad y de su dignidad”, asegura Malú; así es como se han hecho reformas como la violencia digital y mediática, lesiones con ácido, violencia política, violencia laboral y docente, siendo las reformas más recientes en materia de violencia vicaria, que queda reconocida oficialmente a nivel federal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 17 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

(Créditos: Cortesía)

Tras estos 17 años de que se publicara esta ley, Mícher reflexiona “parece que fue ayer” y aunque se siente muy contenta con los avances en materia de violencia contra la mujer, reconoce que se debe seguir trabajando, pues “te diría que no hemos alcanzado el cumplimiento a cabalidad de nuestra ley, ¿a qué me refiero? Todavía hay gobernantes que no comparten la igualdad como un eje transversal, nada más nos ven como víctimas de violencia, no entienden que la transversalidad de la igualdad entre mujeres y hombres atraviesa la economía, la salud, la educación, la justicia, todo”.

De los meses que le quedan en el Senado, Malú Mícher asegura que tiene la tarea pendiente de “seguir trabajando”, ya sea fuera o dentro del Senado “tenemos que seguir acompañando nuevas reformas a esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, finaliza.

