Padres de familia marchan por poder ver a sus hijos: lamentan que no exista igualdad de género

Integrantes del Colectivo Victoria Mía realizaron una marcha pacífica en contra de la obstrucción del vínculo paterno filial en la Zona Río de Tijuana, Baja California.

El médico Carlos Alemán Fundador del Colectivo, relató que desde hace 131 días no le han permitido ver a su hija y lamenta que puedan ser más días sin tener contacto con ella pues la madre de la menor no se lo permite a pesar de que no existen pruebas de que represente un peligro para la menor.

Sigue leyendo:

VIDEO: Tijuana y San Diego quedan bajo el agua en escenas apocalípticas

A dos años de su asesinato, cómo va el caso de la periodista Lourdes Maldonado

"No sé que tantos días más se requieran o entrevistas para juntarnos y ver que la niña me va a abrazar y ver que hay un amor profundo", expresó el médico.

Señaló que las leyes vigentes le dan preferencia a las madres de familia en cuestión de custodias provisionales o de convivencia con los hijos, por ello, lamenta que no exista igualdad de género.

Debido al caso que vive el médico, decidió crear un colectivo que lleva el nombre de su hija Victoria en el que actualmente integran cerca de 100 personas de la región.

"Hay un amor profundo" Créditos: Especial

"Mañana podemos ser mil si no se resuelve esta situación porque por nuestros hijos vamos a luchar hasta el final", apuntó.

Las leyes vigentes solo favorecen a mujeres

La denuncia que realizó su aún esposa fue de divorcio y solicitud de custodia compartida en el que señalan al médico como persona peligrosa por violencia familiar y aún sin pruebas la juez determinó que la niña se queda con su madre.

"Por dentro destrozado, cómo se puede sentir uno, quién me va a regresar ese tiempo?.. Van 131 más los que resulte para que al final te digan no encontramos nada pero la denuncia de los hechos falsos me terminó de mermar, me siento impotente", expresó Alemán.

Por otra parte, José Antonio Soto Medina, un padre que participó en la marcha dijo en entrevista que la madre de sus dos hijos no le permite ver a los menores y decidió llevarlos a vivir a San Quintín sin que hasta la fecha tenga contacto con ellos.

"Yo ya he ido a buscarlos y no me permiten verlos, me dicen que no tengo derecho y tome la decisión de tomar acción legal y puse la denuncia, hasta el momento no me dicen nada", lamentó.

dhfm