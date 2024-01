A dos años de su asesinato, cómo va el caso de la periodista Lourdes Maldonado

Lourdes Maldonado fue asesinada seis días después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, y a dos años del crimen el caso sigue abierto pese al arresto de tres sicarios ya sentenciados. Algunos de sus colegas realizaron una vigilia en la glorieta de Cuauhtémoc en la ciudad de Tijuana, Baja California, para recordar a la periodista.

Un día después del homicidio de Margarito Martínez, Lourdes Maldonado dedicó su emisión radiofónica al fotoperiodista a manera de homenaje. En aquella ocasión la comunicadora aseguró que todo el gremio estaba en shock por la forma como el reportero gráfico fue asesinado en las inmediaciones de su casa.

Lourdes Maldonado fue asesinada afuera de su casa. Foto: Archivo

“En el microsegundo que él abrió la puerta (de su auto) y se agachó para dejar su material, pum, le dieron el balazo en la cabeza. Si eso no es planeado y no es cazado, no sé cómo lo llamarían ustedes… Todos estamos exigiendo que no se quede impune su asesinato”, señaló Maldonado en una entrevista a la BBC.

A dos años del homicidio de Lourdes Maldonado

Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia de prensa "mañanera" para pedir protección al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que mantenía un conflicto laboral de años con una televisora de Tijuana. La periodista estaba adscrita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Maldonado cubría temas de corrupción y política para diferentes medios de comunicación en el estado de Baja California. A través del programa de radio por streaming, “Brebaje”, la mujer era identificada como un ícono de la comunicación en la entidad.

Hay tres sicarios sentenciados pir el homicido de Lourdes Maldonado. Foto: Archivo

La comunicadora fue asesinada cuando estaba afuera de su casa dentro de su automóvil, donde recibió disparos de arma de fuego. Varios de sus colegas la consideraron como una “mentora” dentro del periodismo.

"Era una mujer guerrera, y más en una época en la que las periodistas eran relegadas a cubrir espectáculos y sociales en un estado totalmente machista. Ella se había convertido en una voz de la gente”, enfatizó la periodista de Tijuana, Laura Sánchez Ley para el medio citado.

La tarde del martes, el periodista José Enrique García Sánchez quien estuvo en la glorieta de Cuauhtémoc mientras recordaban a la comunicadora, aseguró: “No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando está pendiente un acto de elemental justicia”, donde siguen la investigación para dar con el autor intelectual del homicidio de Lourdes Maldonado.