Ricardo Sodi Cuellar destaca que se encuentra listo el nuevo Código Penal del Edomex

El nuevo Código Penal del Estado de México está listo, la semana pasada terminó la fase de diseño; y para finales de enero será enviado al pleno del Tribunal Superior de Justicia para su aprobación; posteriormente se socializará en foros, para después presentarlo ante la Legislatura Local, aseguró Ricardo Sodi Cuellar.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Edomex (PJEdomex) destacó que se trata de un Código Penal elaborado a partir de la experiencia de los jueces y de los agentes del Ministerio Público para hacer la aplicación de la justicia más sencilla y poder combatir con más eficiencia a la criminalidad en la entidad.

Sigue leyendo:

“El arte de gobernar nos demuestra que es el pueblo quien juzga el valor del trabajo que realizan los gobernantes", afirma Horacio Duarte

Delfina Gómez encabeza el aniversario luctuoso de Alfredo Del Mazo González, junto a Del Mazo Maza

En reunión con la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Edomex (Asecem) explicó que el nuevo Código penal, proponen tipos penales que la sociedad mexiquense desea, como ransfeminicidio y violencia ácida; además se revisaron penas que son excesivas.

Sodi Cuellar señaló que la disminución de penas será un tema motivo de discusión Créditos: Leticia Ríos

“Somos pioneros de que en sede judicial se construya un proyecto de combate a la criminalidad, a partir del rediseño del Código Penal, donde muchas conductas que no tiene sentido que sean delitos pasarán a la Ley de Justicia civil”.

“Por ejemplo, venderle cigarrillos o alcohol a un menor de edad, debe ser tema de justicia cívica, de clausura o multa del establecimiento, pero no de cárcel; porque nada más satura al Ministerio Público, aumenta la corrupción y no sirve para nada”.

En lugar de inhibir el delito, lo vuelven más violento

Destacó que en los años recientes tradicionalmente se aumentan las penas, pero cuando estas son excesivas, en lugar de inhibir el delito, lo vuelven más violento.

Por ejemplo, robar en una tienda de conveniencia la sanción máxima es de 8 años; "es absurdo, porque esas personas, que no son delincuentes mayores, las convierten en delincuentes profesionales. Los encierran en el reclusorio, salen sin oportunidades y en ese momento no tienen más remedio que delinquir".

Respecto al tipo penal de violencia ácida, que será propuesto en el nuevo Código, explicó que se trata de un delito muy complicado, porque a la víctima no solo le desfiguran la cara, también acaban con su proyecto de vida; y la pena máxima por lesiones son 10 años.

“Entonces si la sancionas como lesiones, mal, porque es un castigo muy chiquito; y no la puedas sancionar como intento de homicidio porque el ácido no mata, desfigura y lastima. Entonces queremos hacer una pena importante, que no solo el tema del ácido, una navaja, un golpe que desfigure la cara y que trastorne el proyecto de vida de una persona, que lo afecte de manera sustancial”.

Sodi Cuellar señaló que la disminución de penas será un tema motivo de discusión en la legislatura local.

Respecto a la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se reformen los Poderes Judiciales de los estados, dijo que en el Edomex no se requiere; pues recientemente se tuvo una reforma en la Ley Orgánica, “la institución es sólida y fuerte; aunque siempre será bueno analizar y reflexionar en áreas de oportunidad, que las hay en la administración y procuración de justicia”.

dhfm