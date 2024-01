Más de 95 mil asistencias, el resultado de operativos Héroes Paisanos y Carreteras Seguras

Del 1 de noviembre del 2023 al 15 de enero de 2024, producto de la coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los institutos estatal y nacional de Migración, así como las fiscalías del estado y la República, se brindaron 95 mil 755 asistencias de acompañamiento a transportistas y familias, auxilio por fallas vehiculares y orientación, en las carreteras zacatecanas.

Desde la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) de la comunidad Malpaso, en Villanueva, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó el informe de resultados de los operativos Héroes Paisanos y Carreteras Seguras 2023, que este periodo presentó un incremento superior a 55 por ciento respecto al año anterior. En promedio, por día, en los 17 módulos de atención instalados en 14 municipios del estado, se brindaron 1 mil 955 asistencias.

Como nunca, dijo el mandatario, estamos recuperando visitantes; diariamente Zacatecas fue objeto de visita y reconocimiento y, todos los días, para nosotros es una responsabilidad brindarle seguridad no solo al visitante, a las familias, a los nuestros que están aquí, y fue un buen cierre.

“Por eso quiero externar mi felicitación a las corporaciones y a los sectores sociales, y pedirles que nos ayuden, porque cuando no hay denuncia la autoridad no puede hacer nada. La conciencia y la responsabilidad pública es muy importante, sigamos adelante, no bajemos guardia, vamos bien, como pueden ver es todo un proceso”, dijo.

Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Zacatecas, informó que durante el periodo mencionado ingresaron al estado, vía terrestre, unas 150 mil 628 personas, principalmente, por la carretera federal 54, que tuvo el 26.18 por ciento de afluencia.

Blindaron la llegada de los que regresaron a casa

Refirió que el cuarto fin de semana de diciembre de 2023 tuvo el mayor número de llegada de paisanos, con 9 mil 300 visitantes y un ingreso promedio, por día, superior a 2 mil 200 personas. Solamente, el acompañamiento que se brindó a las caravanas, desde los límites de Zacatecas con Coahuila, con San Luis Potosí y Aguascalientes, benefició a 6 mil 637 vehículos tripulados por familias de procedencia extranjera; así como a 1 mil 438 transportistas que transitaron libremente y con seguridad desde Concepción del Oro hasta Saldaña.

Luego de reconocer a integrantes de las corporaciones estatales, federales y

municipales, el Gobernador exhortó a la sociedad a denunciar los ilícitos. FOTO: Gob Zacatecas

Además, 1 mil 266 vehículos que sufrieron fallas recibieron ayuda, en diferentes tramos carreteros del estado; y se brindó información a 1 mil 099 visitantes nacionales y extranjeros sobre ubicación de hoteles, restaurantes y zonas turísticas. Estos logros, subrayó el Secretario de Seguridad Pública, son resultado de un esfuerzo coordinado y reflejan nuestro compromiso continuo con la seguridad y bienestar con las y los zacatecanos; reafirmamos nuestro compromiso de seguir manteniendo seguras las carreteras en este Año de la Paz.

Al respecto, el Gobernador David Monreal Ávila celebró esta determinación de continuar con la vigilancia de las carreteras para brindar seguridad, ayuda y orientación en el territorio zacatecanos. Hasta hace un año y medio, comentó, en las carreteras, había incidencia de delito, sobre todo en las vías que comunican a Zacatecas con Saltillo y Ciudad Juárez.

Dan acompañamiento a los ciudadanos

“Se necesita del acompañamiento de la sociedad para la denuncia formal, anónima, ayuda mucho para la información técnica de lo que está sucediendo en su barrio, en su pueblo”, reiteró el mandatario.

Implementan diversas acciones para proteger a la gente. FOTO: Gob Zacatecas

Por otra parte, Juan Manríquez Moreno, coordinador estatal de la Guardia Nacional, señaló que dichos operativos se ampliaron hasta el 15 de enero, lo que no sucedió en ninguna otra parte del país, en atención a los miles de migrantes que transitaron por las carreteras de Zacatecas.

Informó, que cerca de 390 elementos, destacados permanentemente en el estado, recorrieron más de 400 mil kilómetros en las carreteras federales de la entidad y permanecieron vigilantes en ocho puntos permanentes y 17 móviles. Implementaron 383 operativos, brindaron 63 ayudas a turistas nacionales y extranjeros, auxiliaron en 86 hechos de tránsito, inspeccionaron 1 mil 654 vehículos y recuperaron tres.

Manríquez Moreno hizo un llamado a la sociedad zacatecana para evitar el robo de mercancías como aceite, cemento, semillas y dulces, que se ha presentado en nueve volcaduras de camiones de carga ocurridas en los últimos 30 días. A este informe acudieron también el General Alejandro Vargas González, comandante de la 11 Zona Militar; Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno; Rogelio González Álvarez, presidente municipal de Villanueva; Iván Reyes Millán, secretario del Zacatecano Migrante y Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia de Zacatecas.

El gobernador aseguró que hay un compromiso con la ciudadanía. FOTO: Gob. Zacatecas

Al igual que Adilene Rosales Romero, delegada de Programas para el Bienestar; Francisco Javier Esquivel Cruz, delegado de la Fiscalía General de la República; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz; Carlos Moreno Hernández, jefe de estación en Zacatecas del Centro de Inteligencia y Francisco Castro Sánchez, representante del Instituto Nacional de Migración.

