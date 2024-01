CNTE amenaza con ir a paro nacional si no se les incrementa el sueldo

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección nueve en la Ciudad de México anunciaron que si no son escuchados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y si su sueldo no es incrementado, optarán por un paro a nivel nacional e indefinido.

“Hace unos días definimos que el próximo 26 de enero haremos un paro aquí en la Ciudad de México y la consigna que están levantando los compañeros es que si no hay aumento salarial, el paro será nacional e indefinido”, indicó Pedro Hernández Morales en entrevista con los medios de comunicación.

No quieren tomar medidas más fuertes

En tanto, el líder resaltó que no quieren tomar medidas más fuertes, sin embargo, los docentes están quedando muy saturados y requieren de este aumento prometido por las autoridades.

Durante la manifestación afuera de las instalaciones de la secretaría, Pedro Hernández Morales, líder del magisterio en la capital del país, aseguró que el aumento del salario de los docentes no ha tenido el aumento que había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado, el cual aseguró que sería de 16 mil pesos mínimo.

"Por el momento no tenemos planeado reunirnos con las precandidatas" Créditos: Especial

“En diciembre hubo una mesa de diálogo con la secretaria Leticia Ramírez, donde nos dijo que no había respuesta a nuestras demandas porque no había dinero, ya se lo habían gastado todo y ya no podían pedirle más a la Secretaría de Hacienda”, indicó.

Hernández Morales sostuvo que ante el proceso electoral que atravesará el país, es importante que las y los precandidatos se pronuncien con mucha claridad en los temas que tienen que ver con los salarios de los docentes.

“Por el momento no tenemos planeado reunirnos con las precandidatas, pues no queremos contaminar una demanda genuina para que después se nos vincule con algún partido político”, dijo.

Finalmente, señaló que los temas educativos, como lo son las reformas, el presupuesto y los salarios se tienen que discutir de manera pública.

