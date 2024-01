Místico busca dejar un legado antes de retirarse de la lucha libre mexicana

El luchador Místico, la máxima figura de la actualidad de la lucha libre mexicana, reconoció que está cerca su retiro de los encordados. Aún no pone una fecha para ello, pero para ese momento le hace falta conseguir algunos logros, como sumar un desafío especial en una edición de aniversario del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Siempre he pensado que me quiero retirar joven de este negocio y deporte que es mi pasión”, mencionó el gladiador.

Mistico está en la recta final de su carrera luchística Foto: Especial

Místico busca dejar un legado

Con más de 20 años en las arenas y circuitos del país, el antes llamado Carístico y Sin cara (en la WWE) busca dejar un legado dentro de la lucha libre, a la que le ha dedicado toda su vida.

“No me saldré de la lucha, seguiré con mi escuela, entrenando chavos, y siempre lo he dicho, quiero retirarme joven, pero aún tengo hambre de más, no puedo decir una fecha, me falta protagonizar cartelera, eventos, más títulos”, indicó.

Pese a ser considerado una leyenda, y un ejemplo para muchos de los aficionados y luchadores alrededor del mundo, él quiere incrementar sus logros; el más cercano es conseguir el título de la Gran Alternativa en la Arena México, junto a Brillante Jr., con quien hace dupla en esta edición, y busca dejarle aprendizaje y consejos para su carrera.

La carrera del Místico continúa en auge Foto: Especial

El torneo es una justa que representa la posibilidad, para los talentos jóvenes del CMLL, para saltar al estrellato de la mano de su pareja, quien es un luchador ya consagrado dentro de los encordados. Consta de dos fases, y este viernes estarán compitiendo por el boleto a la final, Místico y Brillante Jr; Hijo de Stuka y Stuka Jr; Crixus y Euforia, entre otras parejas, quienes luchan por un lugar para la final del 2 de febrero.

La Gran Alternativa ha tenido grandes exponentes del pancracio, quienes han llegado buscando esa oportunidad y terminaron por consagrarse, tal es el caso de Shocker (1995), Dragón Rojo Jr. (2008,) e incluso Místico, quien lo ganó como novato en 2004, y dos veces como padrino de dupla: 2017, como Carístico; y 2022, como Místico, sustituyendo a Volador Jr en la final. El Rey de Plata y Oro aspira a sumar otro título, y hacer más grande su leyenda.

Por su parte, el Hijo de Stuka y Stuka Jr. quieren dar la sorpresa en el torneo, y terminar campeones en un evento que consideran como algo especial, al ser dupla en el cuadrilátero, y familia fuera de él. “Queremos enfrentar a Místico, si queremos hacer cosas grandes e historia este fin de semana, tenemos que rivalizar con los mejores”, mencionaron para los medios de comunicación.

