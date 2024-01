Sofia Reyes, ligada a los deportes

Con una presentación poderosa y como una plataforma para alcanzar nuevas audiencias, y conectar con un público distinto, la cantante mexicana Sofía Reyes se presentó el sábado en el E-Prix de la CDMX.

Antes también estuvo en la Fórmula 1, junto con el DJ Kygo, en 2021, y como intérprete del himno nacional en la NFL en México, además en una pelea del boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez. Le gustan los deportes, y desde siempre ha estado ligada a ellos.

"Toda la vida hice todo tipo de deportes, estuve en futbol, en basquetbol, en patinaje sobre hielo, en taekwondo, en aikido, en karate, en baile, en todo. Los deportes me gustan mucho", explicó la artista regiomontana, de 28 años, en entrevista con El Heraldo.

"Llegué temprano y tuve la oportunidad de conocer todo (AHR). De hecho me subí a uno de los carros y fue rapidísimo. Estuve platicando con los pilotos lo relacioné con la música, ellos sienten la misma adrenalina que yo antes de cantar y estar en el escenario".

Sofía parece ser meticulosa, ordenada y una persona que disfruta al máximo en cada momento. Vocaliza y se mentaliza antes de cada presentación, y entiende ambas industrias (música y deporte) con una perspectiva bastante interesante, como fenómenos sociales.

"Es una audiencia distinta, eso también está padre, que más gente pueda conocer mi música. En este caso es especial, quería hacer un show muy distinto a lo que he hecho antes, y eso me emociona mucho. No tengo el control absoluto para poder conectar con todos".

"Cuando estoy en el escenario, con mis canciones, es cuando puedo conectar con gente que no conoce mi música. Es como si nuestro niño interior estuviera jugando, para mí es un regalo poder vivir de la música y tener canciones que pueden impactar en las personas".

2.6 millones de seguidores.

8.9 millones de oyentes en Spotify.

Publicó su primer sencillo en 2014.

En 2018 colaboró con Jason Derulo.

PAL