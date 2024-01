David: Monreal: Declaratoria de Área Natural Protegida del semidesierto, acción virtuosa para Zacatecas

El Gobernador David Monreal Ávila consideró que la declaratoria que hizo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de nombrar a 223 mil 796 hectáreas del semidesierto zacatecano como Área Natural Protegida (ANP), es una acción virtuosa porque, sin demeritar el aporte de la minería al desarrollo económico, también se debe proteger la riqueza natural.

En ese sentido, dijo acompañar el decreto emitido por el mandatario federal, a través del cual se prohíbe realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de minerales. El mandatario estatal habló por tanto de la importancia de buscar el equilibrio en el desarrollo económico porque ya se tienen las suficientes zonas de exploración minera concesionadas.

No obstante, enfatizó en que la declaratoria no afecta la actual actividad minera que genera cadenas de valores y economía social, ya que sólo abarca espacios no concesionados y no están ni siquiera en denuncios.

“Esta es una nueva medida del cuidado del medio ambiente al amparo de la Cuarta Transformación y será una de las más ambiciosas de toda la historia del país”, reconoció el mandatario zacatecano.

