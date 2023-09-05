Cuestionario De Proust. Respuesta de Cassandra Zoé Velasco, mezzosoprano

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser. Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: FRANQUEZA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MI VOZ.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SEGURIDAD, EMPATÍA, ELEGANCIA, TALENTO, INTELIGENCIA Y BONDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA, INTEGRIDAD, FORTALEZA Y BONDAD.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD, ALEGRÍA Y EMPATÍA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: DORMIR DE MÁS.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: HABLAR DE TÉCNICA VOCAL.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: ESTAR EN CASA CON MI FAMILIA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO PODER CANTAR.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UNA PLANTA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: SOY FELIZ DONDE VIVO ACTUALMENTE.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LAMB CHOPS, VINO ROSADO, TÉ CHAI.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROSA Y PEONIAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: ALDOUS HUXLEY, MURIEL BARBERY, FRANZ KAFKA, J.K ROWLING Y ARTHUR RIMBAUD.
15. TUS POETAS FAVORITOS: OLIVER WENDELL HOLMES, ALEJANDRA PIZARNIK Y CHARLES BAUDELAIRE.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SEVERUS SNAPE.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ARYA STARK.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JULES MASSENET.
19. TU PINTOR FAVORITO: WILLIAM TURNER Y CLAUDE MONET.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MARTIN LUTHER KING.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARY WOLLSTONECRAFT.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SEBASTIAN Y AZUL.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: VÍBORAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: DONALD TRUMP.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO ADMIRO NADA QUE TENGA QUE VER CON LA MILICIA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MÉXICO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: TENER LA HABILIDAD DE REALIZAR MÚLTIPLES TAREAS AL MISMO TIEMPO.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: RELAJADA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: DIFERENCIAS DE OPINIÓN POR CAUSAS GENERACIONALES.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DORMIDA, SIN ENTERARME NI SUFRIR.
31. TU LEMA FAVORITO: “SÓLO EXISTE UN LENGUAJE PARA LA MÚSICA; LO MISMO QUE EN EL AMOR. SE AMA, SE RESPETA Y SE HONRA”: MARIA CALLAS.
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