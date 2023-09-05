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Cuestionario De Proust. Respuesta de Cassandra Zoé Velasco, mezzosoprano

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

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Créditos: Cortesía

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser. Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo. 

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: FRANQUEZA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MI VOZ. 

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SEGURIDAD, EMPATÍA, ELEGANCIA, TALENTO, INTELIGENCIA Y BONDAD. 

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA, INTEGRIDAD, FORTALEZA Y BONDAD.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD, ALEGRÍA Y EMPATÍA. 

6. TU PRINCIPAL CULPA: DORMIR DE MÁS. 

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: HABLAR DE TÉCNICA VOCAL.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: ESTAR EN CASA CON MI FAMILIA.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO PODER CANTAR.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UNA PLANTA. 

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: SOY FELIZ DONDE VIVO ACTUALMENTE. 

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LAMB CHOPS, VINO ROSADO, TÉ CHAI. 

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROSA Y PEONIAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: ALDOUS HUXLEY, MURIEL BARBERY, FRANZ KAFKA, J.K ROWLING Y ARTHUR RIMBAUD. 

15. TUS POETAS FAVORITOS: OLIVER WENDELL HOLMES, ALEJANDRA PIZARNIK Y CHARLES BAUDELAIRE. 

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS:  SEVERUS SNAPE. 

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ARYA STARK. 

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JULES MASSENET. 

19. TU PINTOR FAVORITO: WILLIAM TURNER Y CLAUDE MONET. 

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MARTIN LUTHER KING. 

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARY WOLLSTONECRAFT.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SEBASTIAN Y AZUL.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: VÍBORAS. 

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: DONALD TRUMP.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO ADMIRO NADA QUE TENGA QUE VER CON LA MILICIA.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MÉXICO. 

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: TENER LA HABILIDAD DE REALIZAR MÚLTIPLES TAREAS AL MISMO TIEMPO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: RELAJADA. 

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: DIFERENCIAS DE OPINIÓN POR CAUSAS GENERACIONALES.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DORMIDA, SIN ENTERARME NI SUFRIR. 

31. TU LEMA FAVORITO: “SÓLO EXISTE UN LENGUAJE PARA LA MÚSICA; LO MISMO QUE EN EL AMOR. SE AMA, SE RESPETA Y SE HONRA”: MARIA CALLAS.

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