A nivel mundial, la natalidad va en picada

Con el paso de los años y con la llegada de las nuevas generaciones, la maternidad y natalidad en el mundo ha ido evolucionando a niveles nunca antes vistos, lo que ha llevado a que los países enfrenten un estancamiento poblacional y una caída en la fertilidad.

Se pronostica que de seguir esta tendencia, el número de personas en el planeta llegue a su nivel más alto en 2064 con nueve mil 700 millones, antes de que caiga por debajo de los ocho mil millones para finales de siglo, según un estudio realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

Pese a que podría tener un impacto positivo para el medio ambiente, una población más pequeña ocasionará estragos importantes para la sociedad, ya que el mundo no está preparado para la caída de nacimientos de tal magnitud.

De acuerdo con el IHME, se espera que en 23 naciones –como Japón, España e Italia– la población se reduzca a la mitad para 2100. Pero no sólo eso, sino que la población también envejecerá de manera drástica.

Gustavo Nigenda, profesor de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, explicó para Mente Mujer que en 2018, por primera vez, la franja de personas mayores de 65 años era el volumen más grande que la de niños menores de 5 años. Es decir, que hay un proceso de envejecimiento en el planeta.

Mayor acceso a la educación y a los métodos anticonceptivos ha influido en la elección de mujeres a tener menos hijos. Sin embargo, existen otros factores que han contribuido a este problema como el alto costo de la vida y la entrada de mujeres a la fuerza laboral.

“Los problemas demográficos tienen que ver también con cuestiones sociales (…) el hecho de que las mujeres aumentaran su formación escolar, la incorporación al mercado laboral y también la conciencia de que el papel de las mujeres no sólo era reproductivo” influyeron en el cambio, agregó Nigenda.

Por ejemplo; en 1950, las mujeres daban a luz a un promedio de 4.7 bebés a lo largo de su vida, no obstante, el número caerá por debajo de 1.7 para 2100, indica la investigación del IHME.

Incluso, en naciones donde por mucho tiempo hubo un rápido crecimiento poblacional, como India y México, las tasas de natalidad ahora tienden a caer a la tasa de reemplazo.

“La gran política tuvo que ver con la planificación familiar, que en muchos países fue efectiva, pero en México teníamos una tasa de fertilidad de 6.7 hijos por mujer, en 1960, para 2021 estábamos en 1.8, o sea no llegamos a la tasa de reemplazo”, alertó el profesor.

En Corea del Sur, la tasa de fertilidad total cayó a 0.78 el año pasado, por debajo del 0.81 del año anterior, según estadísticas de ese país. La población disminuyó en todas las 17 metrópolis y provincias de la nación.

Sudcorea es el único país del mundo que registra una tasa de fecundidad de menos de un hijo por mujer, aunque otros –como Ucrania, China y España– se acercan.

Este fenómeno global traerá un problema, pues se proyecta que de 195 naciones, 183 tendrán una tasa de fertilidad por debajo de los niveles requeridos para reemplazar a la población.

Incluso, en Italia ya están cerrando las salas de maternidad; en China, ya hay ciudades fantasma en el noroeste del país; en Sudcorea no hay suficientes alumnos para las universidades y en Alemania miles de hogares fueron demolidos y convertidos en parques, indicó The New York Times.

Asimismo, destacó que en varias naciones se visualizan escuelas cerradas y abandonadas, las mujeres en muchas áreas no logran encontrar obstetras ni centros de atención postnatal o en su caso, algunas guarderías las han convertido en residencia para ancianos.

¿UNA SOLUCIÓN?

Algunas naciones han recurrido a la inmigración para incrementar su población e incluso se espera que se convierta en una necesidad y no una opción, otros han puesto en práctica políticas como aumentar la paga en la baja maternal, cuidado para niños e incentivos financieros o la licencia por paternidad.

Otras administraciones han optado por obsequiar a los bebés carne de res, ropa y juguetes.

No obstante, estas medidas no han sido efectivas, ante una situación económica cada vez más exigente para quienes deciden ser padres. Es por ello que los gobiernos enfrentan dificultades para equilibrar las exigencias de los más ancianos a los más jóvenes, cuyas decisiones están determinadas por factores positivos como mayores oportunidades para las mujeres y negativos como la desigualdad de género y el elevado costo de la vida.

El número de niños menores de 5 años caerá de 681 millones (2017) a 401 millones en 2100.

El número de personas mayores de 80 años subirá de 141 millones (2017) a 886 millones en 2100.

La caída en los índices de fertilidad significa que casi todos los países podrían ver sus poblaciones reducidas para fines de siglo.

Japón, con 11.7%, tiene la proporción más baja de niñas y niños entre los 35 países del mundo con más de 40 millones de habitantes.

Las fiestas del primer cumpleaños van a ser más raras que los funerales.

“Encontrar un equilibrio demográfico en el sentido de que no haya olas, subidas, bajadas o tendencias visibles no es posible. Siempre hay que estar ajustando y viendo cómo la población se va moviendo”, Gustavo Nigenda, profesor de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

