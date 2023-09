Rogelio Ramírez de la O defiende el presupuesto

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene Reforma Fiscal, no hay aumento de carga a los contribuyentes sobre las tasas y no hay remanente del Banco de México, por ello “estamos razonablemente convencidos de que el manejo de deuda está siendo correcto”, señaló el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores para detallar la Glosa del Quinto Informe de Gobierno y el paquete económico de 2024.

El funcionario dijo que en este sexenio se ha roto con “el mantra neoliberal”, como respuesta al ser cuestionado por el endeudamiento propuesto en el proyecto presupuestal.

El funcionario fue muy cuestionado por los senadores de la oposición que insistían en que el endeudamiento es el más alto de los últimos 35 años.

La senadora del PRI, Claudia Anaya llamó a los integrantes del Frente Amplio por México a promover ante la Suprema Corte una controversia constitucional por el alto techo de deuda que se pretende y que no se dedicará a la inversión.

En respuesta, la senadora morenista Ifigenia Martha Martínez y Hernández destacó el impulso y crecimiento enfocado a programas sociales, y consideró al endeudamiento en nivel estable.

Aunque hubo un reconocimiento a la labor que ha realizado Ramírez de la O en Hacienda, los senadores de los partidos de oposición criticaron los recursos que se destinan a las obras insignia del gobierno, como el tren Maya o la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Ramírez de la O dijo que con la terminación de obras, que son las que han elevado el déficit fiscal, la próxima administración ya no tendrá esta carga y por eso para 2025 su previsión para el déficit será de 2.6 por ciento del PIB.

