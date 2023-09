Remueven oficinas de Comar en Tapachula por disturbios

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar ) removió sus oficinas de atención a migrantes en Tapachula, luego de constantes disturbios y, en respuesta, protestas de pobladores inconformes.

A partir de este lunes 25 de septiembre, los funcionarios de Comar iniciaron con la recepción y atención a los extranjeros en las instalaciones del Parque Ecológico, al sur de la localidad, donde también se ha desplegado una importante fuerza de la Guardia Nacional para contener desmanes, prevenir y vigilar los procesos de tramitación.

En el nuevo punto de atención unos mil migrantes se han apostado desde la mañana de este domingo, en espera de obtener unos de los primeros turno para acceder al módulo de trámite, aunque la comisión de refugio ha señalado que en cuanto los migrantes se organicen serán atendidos, por lo que respetarán el enlistado que presenten.

Uno de los extranjeros que busca atención de la Comar es Víctor Paredes, originario de Honduras, quien señala ha esperado por dos meses en Tapachula para obtener este y otro permiso que le conceda seguir hacia la frontera norte.

“Antes de mi hay como 15 mil personas que esperan turno, así que esto parece que tardará mucho más, ahora no sé en qué turno de atención van en la Comar pero no me queda más que esperar”, apuntó.

La reubicación de las oficinas de Comar llega tras la presión de lugareños que exigieron al gobierno mexicano sacar cuanto antes esta sede, ante el problema de contaminación e inseguridad que, dicen, comenzaron a padecer.

Sólo en la semana que culminó, al menos tres riñas se generaron entre las largas filas donde haitianos, centroamericanos, cubanos y sudamericanos permanecían en plena vía pública, en la colonia Laureles 2, en el casco urbano de Tapachula.

El número de solicitantes llegó hasta 3 mil 500 personas en algunos días, según reportes de la propia Comisión de Refugio, panorama que se vislumbra se repita de aquí al cierre de septiembre en el nuevo sitio de tramitación.

Para el cierre de septiembre, la Comar habrá de actualizar sus cifras de solicitantes de refugio, las cuales habrán superado las cien mil, ya que apenas en agosto reportaba 99 mil 881, de las cuales 53 mil 698 se habían hecho en Tapachula.



Presionan empresarios



Anibal Núñez, secretario de la Asociación de Empresarios del Centro de Tapachula (Procentro), criticó la política que el gobierno mexicano emplea para el trato y atención de migrantes. Urgió a depurar los trámites de los extranjeros y, si no busca darles salida rápida, se ejerzan las medidas de atención necesarias para retornarlos a sus sitios de origen.

“Si no corrigen su política de atención migratoria seguirán ocurriendo situaciones que vimos hace unos días, con el desorden que dejó a varios migrantes lesionados y las aglomeraciones que se hacen todos los días”, sentenció.

El líder empresarial también subrayó que los flujos de migrantes continuarán, ya que todos los días se tiene registro de hasta mil personas que llegan a Chiapas y buscan algún tipo de trámite o ayuda.

“Basta ver las carreteras, están llenas de personas que vienen desde la frontera con Guatemala en busca de una nueva oportunidad de vida; que el gobierno les atienda y pongan recursos y personal para acelerar su tránsito”, culminó.

Por: José Torres Cancino

EEZ