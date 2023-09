"La escultura es el equilibrio de mi vida": Jorge Marín

Para el escultor Jorge Marín existen fechas en la vida que son de vital importancia recordar, algunas como el nacimiento o como el día en que una decisión marca la vida de una persona, en su caso “el día que decidió dedicarse a la escultura”.

En medio de su cumpleaños número 60 y de la celebración de tres décadas de carrera, Jorge Marín inaugura “Balances y equilibrios”, el 22 de septiembre, en el Museo de Arte de Querétaro (MaQro), primera retrospectiva, en la que el espectador podrá apreciar de maneja conjunta 49 esculturas de pequeño y gran formato.

“La exposición es la primera gran retrospectiva que hago en mi vida, la verdad es que no suelo festejar, pero me parece importante recordar puntualmente ciertos días; al final, disfrutaré mucho de ésta muestra en la que los visitantes podrán ver algunas piezas de mi trabajo como el Equilibrista en un brazo, Caballo, En el transcurso de la mañana, El viaje y La celebración”, contó.

La muestra, que permanece hasta el 18 de febrero de 2024 en el MaQro se divide en cuatro núcleos temáticos: el viaje, el cuerpo, el vuelo y el equilibrio, ejes que han guiado la creación artística y estética del escultor.

“Como cualquier artista tengo una obsesión y es el equilibrio; es un acto que requiere balance para mantener una postura correcta, en mi caso es lo que me llevó a la escultura, por lo que puedo decir que la escultura es el equilibrio de mi vida”, expresó.

Y agregó que “en síntesis, se trata de un elemento recurrente que lleva a su creación a través de la figura humana y las formas geométricas, elementos que fungen como una especie de base que le da dirección a su obra”.

Sobre su trabajo en el espacio público, Jorge Marín explicó que es parte de su lenguaje con el otro.

“La obra monumental y el espacio público me han llevado a países donde la gente ni siquiera habla español, me han llevado a Medio Oriente, a África, a Asia y a Europa; me han acercado con la comunidad hispana y latina, pero, sobre todo, con la gente de mi país, ya que algunos de mis trabajos se encuentran en zonas donde el arte comúnmente no llega”, dijo.

Por otra parte, explicó que la faceta que lleva de él a las redes sociales le ha permitido acercarse a las personas de una manera más íntima, desde su estudio, sus conocimientos, sus pensamientos y sus reflexiones.

“Se trata de una fase muy importante en mi vida que me permite interactuar con la gente como si estuvieran a mi lado, el público que me sigue tiene muchas preguntas, pero sobre todo observaciones que me aportan demasiado a nivel intelectual, que me permiten reflexionar y recuestionar mi trabajo, en fin, podría escribir un sinfín de libros de las historias que se generan, es un regalazo para mi”, contó.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el arte, considera que puede convertirse en una herramienta aliada si se lleva de la mano del intelecto del hombre, y reveló que ahora mismo se encuentra trabajando en un proyecto experimental a través de esta tecnología.

“No hay nada que pueda decir más que estoy agradecido, y, a mi yo de hace 30 años (quizá un poco más), le diría que tomó la mejor decisión de su vida”, expresó.

Jorge Marín se encuentra trabajando en una exposición a la que llevará su reciente creación escultórica, además, de planear una muestra de arte que podría llegar a Estados Unidos.

"Balances y equilibrios. En retrospectiva" sucede en el marco del 35 aniversario de fundación del Museo de Arte de Querétaro.

Su obra ha sido expuesta en más de 30 países del mundo como México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, España, Dinamarca, Francia, Hungría, Inglaterra, Rusia, Serbia, Suecia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, China, Hong Kong, Indonesia, Singapur y Japón, por mencionar algunos.

Ha participado en más de 320 exposiciones colectivas e individuales.

La escultura Alas de México ha llegado a 13 ciudades de tres continentes del mundo.

30 años de carrera cumple.

60 años de vida celebra en la inauguración de la exposición.

2019 año en que Jorge Marín fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de UNICEF México.

PAL