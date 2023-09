Lila Downs cura su alma con música

Lila Downs, intérprete de "La llorona" aceptó que ve la muerte desde otra perspectiva, ahora que se llevó al hombre con el que compartió su vida, Paul Cohen. Ese momento la hizo reflexionar y darse cuenta de que no siempre ha valorado lo que tiene, en especial su arte, que le ha servido de catarsis.



"La música es mi ancla, un regalo que Dios me dio y siento culpa porque en un momento de mi vida no la aprecié y ahora agradezco tanto tenerla, es como mi conexión con las estrellas", aceptó Lila, quien tras secar sus ojos, recuperó el temple y recalcó que hoy más que nunca alzar su voz le da un remanso de paz.



Downs compartió el momento tan sensible que vive, tras despedir al saxofonista y papá de sus dos hijos. "Tengo una energía melancólica todavía, pero el arte siempre ayuda. Ha sido muy difícil esta etapa porque estaba en modo sobreviviente, estaba agobiada, pero es parte del duelo", reveló.



Con paciencia Lila supera su dolor, gracias a una nueva perspectiva en la que lo más importante es su familia y seguir ofreciendo una propuesta positiva para México, pero también porque con Paul no quedaron asignaturas pendientes, ya que a pesar de que el parte médico le dio cuatro años de vida, él pudo estar aquí 10.



"Fue un regalo, para nosotros fue una oportunidad porque nos íbamos a dejar, pero nos reconciliamos. Él vivió muy feliz este último año… Hasta ahorita me 'está cayendo el 20' de que paramos muchas cosas porque pesó en nuestra relación, pero el final fue lindo, porque ese día nos abrazamos como antes", compartió Downs.



Hija rebelde, mamá estricta



A sus 20, Lila se transformó en una mujer rebelde, tanto que decidió "dejar la sociedad y vivir en las calles un tiempo", contó. En ese periodo "de depresión, seguí a un grupo de rock, Grateful Dead, en Estados Unidos; iba y venía con una comunidad de hippies, me aliaba con esa visión alterna de saber quiénes somos", comentó.



Esa decisión la separó de su mamá, quien esperaba que Downs estudiara leyes, "para defenderla a ella (risas), es todo un personaje", enfatizó. La música y su identidad hicieron que la intérprete volviera "a su fuerza" para luego ella misma convertirse en la figura materna de Benito, quien entró a Secundaria, y Vanessa, que está en Primaria.



Lila tiene una relación diferente con cada uno. "Para mí es importante estar ahí con Benito, en algunas cosas seguí el estilo de mi familia, mi mami fue dura y yo fui muy estricta con él de chiquito porque quiero que sea fuerte y sepa defenderse. Con la chiquita es otro tipo de amor y diálogo", abundó.



Con todo este aprendizaje, Downs llegará al Auditorio Nacional el 1 de noviembre próximo para presentar el que considera su disco más personal, "La Sánchez", "porque tiene que ver con la muerte, que a mucha gente le acalambra. Veo ahora a la muerte de manera diferente", finalizó.



Quote:

"Ahora que me enfrentó a la muerte de nuevo, fue muy importante para mí fajarme y seguir haciendo música, no podía decaer". Lila Downs, cantante.



10 álbumes de estudio.

2 álbumes en vivo.

1 álbum recopilatorio.

2 EP.

48 sencillos.

10 videoclips.

3 soundtracks.

EEZ