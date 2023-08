Familia cuida legado musical de Vicente Fernández

Guadalajara.- Refugio Abarca y Vicente Fernández Jr. escuchan a diario las canciones del Charro de Huentitán, Vicente Fernández Gómez y piden a su público mantener vivo su legado musical, tal como era su deseo. Por ello, este jueves 10 de septiembre a las 6 de la tarde, verá la luz ‘el Legado’ de Vicente, es una producción que consta de 20 éxitos, estará disponible en todas las plataformas digitales e incluso en formato vinil, como también estarán en breve los 15 álbumes más vendidos del artista.

Se cuentan con dos centenares de canciones inéditas, que dejó grabada con su voz y que poco a poco se conocerán. Doña Cuquita enfatiza que la herencia económica de Vicente Fernández está perfectamente claro: “Yo soy la dueña de todo el rancho”, sostiene entre risas. Mientras que su vástago Vicente Fernández Jr. añadió: “mi padre me dejó el mejor legado, ¡me llamo Vicente Fernández!”.

‘El Legado’ de Vicente Fernández, es una producción que consta de 20 éxitos. Foto: Adriana Luna

El Rancho Los Tres Potrillos se ha convertido en una atracción turística en Jalisco, todos los días están abiertas las puertas del rancho para todos los fanáticos, llegan por miles de personas provenientes de distintas entidades de México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

“Que los niños lo sigan escuchando, y los mayorcitos, que les guste la música, sería mi mayor anhelo: ¡Sigamos teniendo vivo a Vicente! Siempre ha venido gente a visitar el rancho y después de su fallecimiento más. Para mi significa mucha alegría, emoción, que cada vez que salgo la gente comienza a gritar, me bajo del coche para las fotografías. Son bienvenidos, nunca una majadería, toda la gente que viene aquí son siempre bien recibidos. Sentimos que él está aquí en el rancho”, expresó doña Cuquita.

La entrada al rancho es gratuita, suman casi una treintena de libros para que la gente exprese su cariño al visitar su mausoleo. Se adelanta que posteriormente el legado se ampliará ya que se planea un museo con los huevos que Vicente pintaba, como otra forma de expresión artística: “¡para que puedan ver los huevos de mi papá!”, dijo riendo.

El Rancho Los Tres Potrillos se ha convertido en una atracción turística en Jalisco. Foto: Andrea Luna

El director de Sony Music, Roberto López subrayó que la compañía discográfica cuidará el legado musical del “más importante artista que vio México, que le cantó a la música mexicana y que sigue siendo el rey. Vicente fue una persona muy leal, además de ese gran artista. Fue un gran compañero, una persona muy leal a la compañía desde 1966 … Nosotros somos muy respetuosos de la música que grabó. Tenemos suficiente música y suficiente legado original de Vicente Fernández. Cuidaremos que siempre estén disponibles las versiones históricamente originales con la voz de Vicente. Nos vamos a oponer a cualquier copia (de su voz mediante inteligencia artificial)”.

En un mensaje póstumo, apareció Vicente Fernández expresando: “Les dije que un día me despediría de los escenarios, pero que seguiría grabando mis videos y cantando en mi compañía para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidaran”.

Canciones:

Amor de los dos, Tú sólo tú, Qué de raro tiene, Por un amor, Échame a mí la culpa, Por si no te vuelvo a ver, La muerte de un gallero, De qué manera de olvido, entre otras

LSN