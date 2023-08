Arranca la Feria Internacional del Libro Judío

La comunidad judía mexicana quiere mostrar su diversidad cultural más allá de la historia de persecución. “El Holocausto es una marca que no se puede olvidar, un suceso imprescindible para tenerlo presente en todo momento, sin embargo, la cultura judía ha trascendido en sus diferentes modalidades, en sus expresiones. Hoy por hoy el judaísmo no se puede concebir como una sola expresión, sino que tenemos una pluralidad de posibilidades de ser judío”, afirmó Silvia Hamui Sutton, presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM).



Después de tres años de no realizarse debido a la pandemia, del 1 al 10 de septiembre vuelve la Feria Internacional del Libro Judío (FILJU), que busca mostrar la diversidad intelectual y cultural de una comunidad con más de 500 años de presencia en México. El encuentro, que este año exhibirá unos 12 mil volúmenes, se llevará a cabo ahora en las instalaciones de la sinagoga Rodfe Sedek, también sede del CDIJUM, en Córdoba 238, en la colonia Roma.



Con la FILUJ en el inmueble reinaugurado en 2019, “vamos a generar un tráfico que antes no teníamos y lo que quisiéramos es que después de eso haya la inquietud de recorrer este Centro de Documentación, por recorrer nuestros archivos por conocer el primer baño ritual de la Ciudad de México, por explorar todos los libros, documentos de migración, los diferentes orígenes que conforman esta comunidad”, señaló Ezra Cherem Behar, presidente del Patronato del CDIJUM.



En sus tres ediciones pasadas, la FILJU se realizó en la Librería Rosario Castellanos del FCE, a donde acudían alrededor de 5 mil visitantes, 60 por ciento de los cuales correspondían a público en general y el resto a la comunidad judía. Este año, el programa incluye homenajes en el centenario de nacimiento de Marcel Marceau y Norman Mailer, así como 90 de Philip Roth, además será nuevamente entregado el Premio FILJU, en esta ocasión a la escritora Angelina Muñiz-Huberman.



El programa incluye la visita del escritor estadounidense Joshua Cohen, ganador del Premio Pulitzer 2022 en la categoría de ficción por su libro “Los Netanyahus”; el autor compartirá panel con el periodista Pablo Raphael y el escritor y analista Maruan Soto Antaki. La lista de invitados incluye nombres como el de Enrique Leff, Silvia Cherem, Miriam Kaiser, Úrsula Camba, Enrique Serna, Ezra Shabot, Pepe Gordon, Eduardo Antonio Parra, Alberto Chimal, entre otros.



El programa, afirmó Tessy Schlosser Presburger, directora del encuentro, “es tan diverso como puede ser la comunidad judía. En una de las primeras mesas se van a presentar las nuevas ediciones de los libros de Anna Seghers, una autora exiliada de Alemania aquí en México, sobre la temática del Holocausto, pero también tendremos mesas sobre poesía, literatura de ficción, política, sociedad, deporte, sobre la Inquisición y su papel respecto a los criptojudíos, mesas sobre humor, corrección política, periodismo”.

ELEMENTOS

Un ciclo de charlas estará dedicado a responder qué es ser kosher o qué es el shabat

El programa se conforma de más de 30 presentaciones de libros y eventos culturales

En años anteriores, el Premio FILUJ se ha entregado a Margrit Frenk, Margo Glant y Luis Rubio

LSN