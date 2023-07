Con modalidades exóticas, el boxeo busca captar audiencias jóvenes

Con el objetivo de mostrar otra forma de entretenimiento, y captar a audiencias más jóvenes, el boxeo se transformó para arrojar nuevas versiones de sí, en donde los influencers encontraron cabida.

Tal es el caso de la youtuber mexicana Samy Rivers, quien el fin de semana pasado participó en La Velada del Año III, donde sostuvo dos enfrentamientos: primero cayó, con polémica, ante la española Marina Rivers, y luego se llevó la victoria ante la streamer Mayichi, en Madrid.

Dicho evento rompió el récord de espectadores de la plataforma Twitch, con 3.4 millones; duró ocho horas y 13 minutos, y generó más de 100 millones de visualizaciones en directo.

Antes, como parte de este tipo de entretenimiento, surgieron modalidades del boxeo como en su versión ajedrez, enfrentamientos dentro de una cabina telefónica o un carro, encuentros de relevos de dos vs. dos en un ring, peleas de almohadas, o disputas todos contra todos.

Alejados de una disciplina segura, estas versiones atraen a seguidores que buscan un espectáculo distinto a lo tradicional, y a través de plataformas digitales. Sin embargo, esto no impide que las alarmas de los profesionales se enciendan.

“No tengo nada contra nadie. No soy fan de decir malas cosas, pero le dan licencia de peleador a alguien que no lo es, y los pueden matar, esto no es un juego de futbol”, lanzó el campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez.

“¿Por qué le dan licencia a gente que nunca en su vida ha tirado un golpe? Si pasa una muerte, la comisión es culpable porque le dieron permiso”, declaró en abril pasado, luego del aparatoso nocaut que le propinó el youtuber Jake Paul, al exbasquetbolista Nate Robinson.

