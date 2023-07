Golpea sequía a pescadores

La presa de Villa Victoria es dentro del Sistema Cutzamala la que registra el menor nivel de caudal y, con ello, la zona pesquera ha sido golpeada, pues se ha ido transformando en zona desértica al alejarse el agua de las orillas, al igual que los peces que solían ser capturados para su venta en la región o para autoconsumo.

En el último registro de Conagua, el nivel de almacenamiento era 19 por ciento de su capacidad; antes, por cada lluvia creció 10 centímetros, y ahora, entre uno y dos centímetros. Personal de la dependencia federal advierte que si no se recupera este mes, no se llenará.

Don Silviano es pescador y desde que tiene uso de razón, nunca había visto la presa tan baja, por lo que está preocupado por la gente que ocupa agua de ahí, pero, además, señaló que en el pueblo están divididos entre los que les conviene que haya poca agua y los que no.

Pero a la mayoría no le conviene, porque el turismo ya no acude a la zona, y si baja medio metro más el nivel del embalse, alertó, podrán pasar incluso caminando de orilla a orilla.

A quienes les favorece que haya poco líquido es a algunos pescadores, quienes se encuentran en las zonas donde sí hay agua, y a los dueños de terrenos, porque les permite tener más pescados y espacio para sembrar productos en las áreas secas.

"Nosotros vivimos casi de esto, que Dios no lo quiera, que se fuera a secar más abajo, dónde vamos a buscar si esto se va a quedar seco", compartió Silvano.

Como desde niño iba a la presa, recordó que hace unos 40 años se quedó casi en el nivel actual, y hace ocho años hubo otra sequía, pero no llegó al nivel actual.

Para los pescadores y vecinos, lo preocupante es que ya casi es agosto y ha llovido poco; sólo algunas lluvias fuertes se han registrado pero no es suficiente.

De hecho en la compuerta, personal de Conagua, resaltó que bajó más el nivel y hay en promedio dos metros menos de lo normal.

Lucino Alanís, vecino de la zona comentó que ya cada vez ven menos agua y en las orillas se acumula más el agua verde y estancada, que si bien no huele mal, si hace que el color cambie.



Arena y piedras, han llegado hasta las orillas del agua, que asegura son arrastradas por la lluvia que se ha dejado sentir en los últimos días pero de ellas, sólo una estuvo muy copiosa y las demás pasajeras.

"La presa la tenemos muy baja.. pues si no nos va a preocupar no tenemos agua, nos estamos quedando sin agua aquí en Villa Victoria y tan grande que tenemos la presa Villa Victoria y no tener agua", dijo.