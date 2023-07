A un año de la fiesta olímpica en Paris 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a un año de distancia. Inicia la cuenta regresiva para que el Río Sena reciba al mundo, con la inauguración de la máxima justa deportiva, en la que México tiene cuentas pendientes.

Con una organización amable con el medio ambiente, y una inversión que ronda los cuatro mil 900 millones de dólares, la capital francesa apunta a nuevas formas en el desarrollo del evento, retomando dinámicas de convivencia y aforo, a las que se renunció en Tokio 2020 por la pandemia.

En dicha edición, México ganó cuatro medallas de bronce, para ocupar el lugar 84 del medallero, lejos de su mejor actuación, en 1968, con nueve preseas. Por ello, Bernardo de la Garza, jefe de misión de la delegación nacional, acuñó a la unión para hacer un buen papel en París 2024.

“Si queremos pensar en algo histórico, tenemos que sumarnos todos a la causa”, dijo a El Heraldo de México. “Hay atletas muy competitivos en el país, podemos pelear por buenos resultados”.

Quien fuera director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en Londres 2012, rescató la experiencia de aquella edición, con ocho medallas ganadas, para ir por ese camino en tierras francesas: “Para que haya éxito deportivo, hay que cuidar el detalle. Las cosas salieron bien aquella vez, pero pudo ser mejor”, consideró.

De la Garza, mencionó que, junto a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá, buscan “unidad de propósito”, para contrarrestar fricciones recientes que afecten a los atletas rumbo a la justa: “Es dañino que piensen en lo que no les corresponde. Ellos deben dedicarse a entrenar”.

La principal responsabilidad del jefe de misión se centra en temas de logística, no tanto en lo deportivo; sin embargo, reconoció que “las personas de pantalón largo no ganan medallas, pero sí las pueden perder. De por sí, son pocas las que se han ganado, no podemos darnos el lujo de perderlas en la mesa”.

Se estima que la delegación mexicana la integren 120 atletas que viajen a París, 42 menos que en Tokio. Los siete cuartos lugares de aquellos juegos, las plazas actuales y los resultados en Juegos Centroamericanos, brindan esperanza, aunque el tema presupuestal juegue en contra.

“Se requieren recursos. La presidenta del comité creó un fideicomiso para captar recursos de la iniciativa privada, y atender las necesidades del deportista. Hay menos, pero si logramos hacer equipo, la falta de dinero no debe ser pretexto ni reflejarse en los resultados”, consideró.

Por último, reiteró que las puertas del COM están abiertas para el deportista, a quienes desean escuchar y apoyar: “Queremos que el atleta compita sabiendo que tuvo todo el apoyo, para estar en igualdad de circunstancias que su rival. Después ya será el desempeño de cada uno”, finalizó.

Frases Bernardo de la Garza

“El deporte debe ser una causa de unidad, no de diferencias, y así ha sido históricamente en muchos países”.

“Queremos que la gente tenga buena vibra. Ya cuando acaben los juegos, que hagan los juicios que deban hacer”.

Números y bullets generales - París 2024

4 mil 900 millones de dólares costarán los JO

10 millones de boletos a la venta en total

3eros Juegos Olímpicos en París (1900, 1924 y 2024)

100 años después, los Juegos Olímpicos vuelven a París

1era vez que la inauguración será fuera del estadio principal

600 mil espectadores se esperan en la apertura en el río Sena

16 de abril de 2024, se enciende la llama olímpica en Olimpia, Grecia

8 de mayo de 2024, inicia su recorrido por Francia

68 días viajará la antorcha por territorio francés

10 mil relevistas portarán la antorcha

3 fases de venta de boletos hasta el momento

2 días antes de la inauguración comienzan las competencias

19 días de actividades en total

329 eventos en la justa

762 sesiones de competencias

32 deportes en París 2024

37 escenarios para las competencias

27 de julio se reparten primeras medallas

95% de las sedes de París 2024 ya existen o son temporales

15 mil 600 deportistas e integrantes de la familia olímpica en la Villa

Sábado 3 y domingo 4 de agosto, días que más medallas se entregan

Las finales de natación y atletismo serán por la tarde parisina

El breakdance, único deporte que debuta en París 2024

París 2024, primeros JO que contribuyen al medio ambiente

París 2024 reducirá sus emisiones de CO2

De 450 a 18 mil pesos, cuestan los boletos para las competencias

París 2024 proyecta a generar 12 mil mdd en beneficios económicos

Cerca de 250 mil puestos de trabajo se crearán por los juegos

Números y bullets - México en Juegos Olímpicos

3 plazas más de México a un año de París 2020, que de Tokio 2020

120 atletas mexicanos se esperan en París 2024, según autoridades

73 medallas de México en total en JO: 13 oro, 24 plata, 36 bronce

9 preseas, la mejor cosecha de México en unos JO (1986)

4 medallas de Joaquín Capilla en tres ediciones de JO. El mexicano más laureado

23 ediciones consecutivas tiene México en los Juegos Olímpicos

México ocupa el lugar 42 en el medallero histórico de Juegos Olímpicos

Clavados (15), boxeo (13) y atletismo (11), deportes con más medallas para México

Ernesto Canto y Rosario Espinoza ganaron todas las pruebas (4) de un ciclo Olímpico

París 1900, primeros JO donde participó México. Regresó a competir 20 años después

Futbol, halterofilia, tiro con arco y clavados dieron medallas a México en Tokio 2020

Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón, Eustaquio Escandón Barrón y William Hyden Wright integraron el equipo de polo en 1900

MEXICANOS CON BOLETO A JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024

Citlali Moscote Maratón 27 años

Alegna González Marcha 24 años

José Luis Doctor Marcha 26 años

Gerardo Ulloa Ciclismo 28 años

Miguel de Lara Natación 28 años

Gabriela Agúndez Clavados 22 años

Alejandra Orozco Clavados 26 años

Randall Willars Clavados 21 años

Kevin Berlín Clavados 22 años

Rodrigo López Clavados 26 años

Osmar Olvera Clavados 19 años

