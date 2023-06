La Limón Dance regresa a Bellas Artes

Paradójicamente, dijo el bailarín Raúl Tamez (CDMX, 1987), en México “se baila poquísimo el repertorio de José Limón” y “no se hace la técnica Limón”, aún cuando “es uno de los más grandes artistas mexicanos del siglo XX en el plano internacional, pues su legado se sigue bailando en un sinnúmero de países y su técnica sigue vigente, al contrario de otras que se generaron en esa época”.

Revalorar al coreógrafo nacido en Culiacán y fallecido en Estados Unidos, agregó, “es una oportunidad para sentirse orgullosos de nuestros creadores y que también la danza contemporánea tenga sus héroes dancísticos, tenemos muchos héroes en la danza clásica, conocemos nombres como el de Elisa Carrillo y el de Isaac Hernández ; en el mundo de la danza contemporánea tenemos artistas iguales o mejores que ellos, pero paradójicamente no se habla tanto”.

Además de dirigir el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, Tamez es enlace en México de la Limón Dance Company, agrupación que está cumpliendo 77 años y que para celebrarlo regresa al Palacio de Bellas Artes. El 5 de agosto, la agrupación ofrecerá dos funciones del programa, que también celebra 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, compuesto de tres piezas: dos de José Limón y una del mismo Tamez.



Como parte de la visita de la agrupación, tres instructores y 12 bailarines, señaló Reneé González de la Lama, de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus), ofrecerán además “una semana de capacitación intensiva”, titulada Limón for Kids, a 70 talleristas de los Semilleros Creativos de la Secretaría de Cultura federal.



La relación con la Limón Dance Company, explicó Tamez, surgió en plena pandemia, cuando se encontraba en Eslovenia y una persona lo abordó: “Caminando por la calle, con una playera roja muy brillante, le llamó la atención a una mujer que estaba atrapada en ese país, me preguntó que si era bailarín y que ella trabajaba para la Limón”. Después de compartir sus redes sociales con el director artístico Dante Puleio, dos días después el mexicano fue comisionado para hacer una pieza.

Tamez estrenará en el país “Madre migrante”, pieza concebida como respuesta a “Tonanzintla”, creada por Limón en 1951 como una celebración de la hibridación surgida tras la conquista de México. “La verdad es que mi obra habla de la masacre, justamente de lo opuesto, no festeja, sino que habla de lo triste que es tener más de 60 lenguas oficiales y que no hablemos ninguna, de lo desastroso que es que no nos preocupa mucho nuestra herencia prehispánica y que sepamos tan poco de nuestra cosmogonía”.