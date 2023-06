"Quiero estar en la boleta": Leticia Varela va por la Alcaldía Benito Juárez

“Quienes no tienen la calidad humana de cuidar a un ser indefenso, ¿cómo van a tener la calidad humana para no cometer otro tipo de delitos?”, es lo que se cuestiona Leticia Varela, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Esa es su carta fuerte en su labor al frente del organismo, pues dijo que es alguien que habla por los animales, con “una misión de vida, como darle voz a los que no tienen”. En ese sentido, dijo que le gustaría verse en la boleta de alcaldes de la Ciudad de México para 2024, y ahora sí obtener el triunfo que no logró en 2012 en Benito Juárez.

“A Benito Juárez yo lo amo, me encantaría que tuviera un alcalde o una alcaldesa que siempre tenga una alcaldía de puertas abiertas, que siempre dé cuentas, que vea a la gente”, refirió.

En entrevista con Blanca Becerril, para la sección Perfiles, en Heraldo Media Group, Varela contestó, a pregunta expresa sobre si se ve en las elecciones de 2024, que, de ir por la alcaldía, aseguró que con ella habría “un gobierno honesto, me encantaría ser una alcaldesa cercana a la gente, que siempre rinda cuentas de una alcaldía de puertas abiertas. Toda mi vida he trabajado, bueno la mayoría en la función pública, y en todos mis cargos siempre he salido con muy buenas cuentas cuando me han hecho auditorías”.

Además, Varela también recordó que cuando fue diputada local de Morena presentó ante el Congreso de la Ciudad de México distintas iniciativas para el tema de bienestar animal.

Y hace dos años recibió la invitación de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para ser parte de la Brigada de Vigilancia Animal.

De esta manera, ya apuntada para la elección de alcaldías en 2024, “yo creo que sí, yo voy al grupo. Yo soy del equipo de Claudia Sheinbaum, donde ella me diga, si me quiere que me quede aquí, yo fascinada”.

La directora de la brigada además explicó que se lleva muy bien con la ahora ex jefa de Gobierno, de quien dijo es “una mujer muy comprometida, muy trabajadora, muy cercana a la gente; ¿cuándo veías, no sé, una jefa de Gobierno que podrías ver en una audiencia en la mañana? Entonces yo la admiro, la verdad es que es una mujer de una sola pieza y me encanta ser parte de su equipo”.

Varela dijo que al frente de la Brigada se realizaron cambios formidables en pro de los animales. Por ejemplo, presentó el caso de la perrita ‘Misha’, de la que dijo, es una de sus consentidas, y ‘Mademoiselle’, que son de las más antiguas en la brigada.

Y es que desde siempre le han gustado los animales de compañía a Varela y, luego de vivir una experiencia muy especial hace más de 10 años, consideró que ella tiene que hablar por ellos.

Recordó que en el caso de ‘Misha’, fue rescatada de un caso de crueldad humana, junto con otros dos, con ‘Zabava’ y con ‘Miklo’, quienes fueron macheteados en Topilejo. Recordó que ‘Misha’ tenía un gran machetazo, una herida muy grande, pero que también se ha ido tres veces en adopción, no obstante, “ama a la brigada”.

De hecho, Varela detalló que en la Brigada de Vigilancia Animal, también hubo una remodelación importante, pues se realizó una inversión de casi 14 millones de pesos para remodelar todas las naves, “ya no son jaulas, son dormitorios” para los animales.

Para la directora de la brigada, el maltrato animal debe ser catalogado como un delito grave, esto quiere decir, que quien lo practique no pueda salir bajo fianza.

De hecho, ejemplificó cómo trata este delito el FBI, en Estados Unidos, pues coincide en los análisis que detallan que nueve de cada diez violadores empezaron con animales, nueve de cada asesinos seriales empezaron con animales; “entonces vieron la relación de que empiezan con un maltrato animal y es la antesala al maltrato social”.

Por esa razón, Varela agradeció el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y del secretario Omar García Harfuch, quien le ha dado apoyo total, porque trabajan bajo un modelo preventivo y han trabajado juntos en operativos para recuperar a especies que sufren de maltrato.

Además, recordó que también se han decomisado muchas especies en peligro de extinción, como un cateo que se realizó hace unos días, donde se rescataron a casi 800 aves, la mayoría de ellas en peligro de extinción y que los tenían de una manera cruel.

Varela resaltó que es igual de cruel que aquellos que compran este tipo de especies, por lo que llamó a la gente que por favor no compre, sino que adopte.

