Al lado de la 4T, comprometido con la ciudad: César Cravioto, senador

El senador César Cravioto Romero afirmó que Morena se metió de lleno a un trabajo de organización en la Ciudad de México rumbo a las elecciones de 2024, pues advirtió que, en las elecciones, si no se ponen las pilas, se llevarán una terrible sorpresa.

El también operador territorial de Morena a nivel nacional reconoció que a su partido no le fue bien en las elecciones de 2021 en la CDMX, por lo que la dirigencia local morenista lo instruyó a comenzar a organizar los comités.

"El presidente de mi partido en la Ciudad, Sebastián Ramírez, me pidió que me metiera a ayudar a organizar y meternos a la ciudad. No es algo que no sepan los ciudadanos, que no nos fue bien en la elección del 2021, en general, en la CDMX, y los que somos de la Ciudad de México y tenemos una responsabilidad con esta ciudad y liderazgo. Así como nos dijeron no estén en el 2015 en la Ciudad, ahora nos dicen regresen a la ciudad y métanse a organizar.

(Créditos: Especial)

"Si nosotros hacemos como que no pasó nada y no nos ponemos las pilas, nos podemos llevar una terrible y desagradable sorpresa", declaró en entrevista con Blanca Becerril, para la sección Perfiles, de Heraldo Media Group.

El también miembro de la Junta de Coordinación Política del Senado ejemplificó que, en las elecciones de 2018, Morena ganó la alcaldía Gustavo A. Madero por 120 mil votos de ventaja y todos los cargos de diputados federales y locales en esa demarcación. Sin embargo, en las elecciones de 2021, aunque también ganaron, Morena solo tuvo 20 mil votos de ventaja, perdió dos de las cuatro diputaciones locales, y una de las tres diputaciones federales.

"Como yo fui diputado de la Gustavo A. Madero ahora me piden meterme a organizar, porque es la segunda alcaldía más poblada de la Ciudad de México", refirió.

Para el legislador hay dos tipos de políticos: el que tiene su proyecto personal y pase lo que pase buscan su proyecto personal, y "los políticos que somos de proyecto y de un movimiento que ayudamos donde nos toca en su momento".

Cravioto Romero, además de ser un operador de Morena en todo el país, para dar a conocer las políticas de la Cuarta Transformación, respalda a Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones para la coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación.

Reconoció que la política es densa y si la persona no está equilibrada se puede desviar un poco del camino. Sin embargo, dijo que "hay que tener claro que esto es un camino de vida, un proyecto de transformación".

"Los cargos son pasajeros, y hay quienes se aferran mucho al cargo y al poder, pero hay que saber soltar y no lo debes de ver como tener el poder por el poder".

El senador César Cravioto detalló que toda su carrera ha estado ligada al trabajo con políticos de izquierda, primero como comunicador y realizador de encuestas, pero después al lado del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Cravioto fue designado responsable del área de concertación política del gobierno.

"Soy comunicador de profesión y primero me dediqué a hacer comunicación para empresas y en mis tiempos libres le ayudaba a políticos de la izquierda", recordó.

Después, en el gobierno de Marcelo Ebrard en la CDMX, fue nombrado director de asistencia social. Luego, en 2012 y 2013 se dedicó a fundar Morena a lo largo del país.

Incluso, recuerda que en ese entonces, el ahora presidente López Obrador les dijo a los candidatos que ganaron en la Ciudad de México que los quería fuera, en los estados, construyendo a Morena en el país.

"Después fuí candidato a diputado local en la Ciudad de México, donde participó Morena en la primera elección y ganamos esa elección y los compañeros me eligieron como coordinador parlamentario de 2015 a 2018", ahondó.

Más tarde, Cravioto fue el vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México donde fue nombrado comisionado de la reconstrucción de todas las viviendas afectadas por el sismo.

Dijo que ver hacia atrás, de tener tres millones y medio de votos en 2015, a tener 30 millones de votos en 2018 y gobernar 22 gubernaturas ha sido satisfactorio.

Desde julio de 2021, el senador morenista conjuga su trabajo en el Senado y la promoción de las reformas que ha impulsado Morena, pues es el suplente de Martí Batres en la Cámara alta.

PAL