El editor italiano Roberto Perpignani reconoce el trabajo de Alfonso Cuarón

Tras trabajar en clásicos como “El Cartero” (1994) o “El último tango en París” (1972), Roberto Perpignani considera que son pocos los cineastas que ahora transmiten sentimientos con sus historias, entre ellos Alfonso Cuarón a quien le gustaría conocer y trabajar en algún momento.

“Nunca he trabajado con directores mexicanos, me gustaría. En Lisboa, el productor de la película que estaba cortando, Paulo Branco, me dijo que fuera a ver “Roma”... Fui y me gustó el trabajo”, recordó el editor.

De hecho, no fue el único que quedó impactado con el multipremiado filme, pues el mismo reconocido cineasta Paolo Taviani, quien está escribiendo una nueva historia sobre un niño al que se le murió su hermano, trató de contactar a Cuarón, pero por sus apretadas agendas no pudieron coincidir.

“Es maravilloso que los directores se encuentren porque se reconocen como personas y esto es porque pertenecen a un nivel creativo de una vida colectiva en el mundo”, agregó Perpignani.

El editor tiene más de 60 años de carrera y ha trabajado con grandes cineastas, como él mismo Taviani, su hermano Vittorio (q.e.p.d.), Orson Welles o Bernardo Bertolucci, pero considera que en los últimos años son muy pocas las historias que realmente hacen sentir al público.

“El cine no está evolucionando, se está parando porque la forma del cine se esquematiza. Hace un año estaba en Lisboa, regresé al hotel prendí el televisor, lo puse en mute y por varias horas vi el mismo contenido. Toda la programación era igual porque se sintetiza la forma dinámica del cuento, que tiene que fusionarse a un mercado para no provocar disturbios”, dijo el editor italiano.

Señaló que el hombre está lleno de movimientos dinámicos y expresivos, que deben reflejarse en los largometrajes, no seguir fórmulas. Esto es lo que cuida a la hora de hacer un montaje, porque los editores deben tener “credibilidad y sensibilidad” cuando están cortando, de hecho contó que el mejor halago que ha recibido fue por parte de Bertolucci (q.e.p.d.).

“En una ocasión Bernardo mencionó en una entrevista que hay montadores que son buenos para contar la historia de una forma narrativa, pero Roberto lo hace de manera poética -y eso me gustó mucho”, rememoró.

Con Bertolucci tuvo una buena relación, al grado que lo consideraba su hermano.

Perpignani fue homenajeado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Quedó fascinado con el cariño del público y el trabajo del festival.

Durante su estancia en el estado ofreció una charla para hablar de su experiencia en el cine.

118 cintas ha editado.

2022 lanzó “Campo de Sangue”.

