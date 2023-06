El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA PERSISTENCIA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: LA CURIOSIDAD.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA SENSIBILIDAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA FORTALEZA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA SOLIDARIDAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: LA PEREZA.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: DIBUJAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LEER Y DIBUJAR TODOS LOS DÍAS. SI SON CÓMICS, MEJOR.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: EL TRIUNFO DEL CAPITALISMO VORAZ. LA

GUERRA NUCLEAR.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN BIÓLOGO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: NO ME VEO EN OTRO LUGAR QUE NO SEA LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD

DE MÉXICO, PERO PODRÍA PASAR TEMPORADAS LARGAS EN TOKIO, TORONTO, BRUSELAS Y VILLA DEL

CARBÓN.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA JAPONESA, EN CONCRETO LOS NIGIRI

SUSHI. Y A RIESGO DE SONAR ABURRIDÍSIMO, EL AGUA (NO BEBO ALCOHOL).

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL COLOR ROSA. NO ME GUSTAN MUCHO LAS FLORES, PREFIERO LAS

CACTÁCEAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MARY SHELLEY, KURT VONNEGUT, JORGE IBARGÜENGOITIA,

PHILIP K. DICK (PERO NO SUS CUENTOS), EDGAR ALLAN POE, CHINA MIÉVILLE, ALAN MOORE, NEIL

GAIMAN, R.A. LAFFERTY, JOHN CONNOLLY, ED MCBAIN, NEAL STEPHENSON, JOSÉ LUIS ZÁRATE, RAFAEL

MARÍN, HARLAN ELLISON, G.K. CHESTERTON, TED CHIANG, JOE R. LANSDALE, JULIO CORTÁZAR (PERO NO

SUS NOVELAS), STANISLAW LEM, KAREL CAPEK, ROBERT AICKMAN, SAMANTA SCHWEBLIN, KAREN

RUSSELL, RACHELL POLLACK, URSULA K. LE GUIN, UF, SON TANTOS. ESO SIN CONTAR A LOS

HISTORIETISTAS.

15. TUS POETAS FAVORITOS: CHARLES BAUDELAIRE, ARTHUR RIMBAUD, JOSÉ EMILIO PACHECO,

CHARLES BUKOWSKI, FEDERICO GARCÍA LORCA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: PACO, PEPE Y PANZA, DE LOS SUPERSABIOS. FREDDY LOMBARD,

ASTÉRIX Y OBÉLIX, LUCKY LUKE, TINTIN, ASTROBOY, CLIFF STEELE, SWAMP THING, HULK Y BATMAN.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MAFALDA, PERIQUITA, SHE-HULK, SELINA KYLE, CRAZY JANE,

CANARIO NEGRO, ALICIA LA DEL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, DOROTHY LA DE KANSAS, SHIZUKA

MINAMOTO, AEON FLUX, RIPLEY Y VÁZQUEZ DE ALIENS, RAROTONGA.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: ¡QUÉ DIFÍCIL ESCOGER SÓLO UNO! TENGO EMPATADOS A BACH Y

SHOSTAKOVICH.

19. TU PINTOR FAVORITO: SALVADOR DALÍ, ENTRE OTRAS COSAS POR HABER NACIDO EL MISMO DÍA QUE

YO, AUNQUE IDEOLÓGICAMENTE ME REPUGNA. VIVO, FABIÁN UGALDE.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: DON BENO JUÁREZ (SOY NIETO DE ZAPOTECO, EN CASA LO

ADORAMOS DESDE LA CUNA).

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARIE CURIE.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: FEMENINOS: AÍDA, MARÍA Y SOFÍA. MASCULINO: ALFREDO.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TODAS. NO ES MI VOCACIÓN.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: VICTORIANO HUERTA.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: ¡NINGUNO!

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: PODER TOCAR EL PIANO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA MELANCOLÍA.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA INFORMALIDAD.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: SIN ENTERARME.

31. TU LEMA FAVORITO: “LAS AGUAS Y LAS PERSONAS SOLITAS TOMAN SU NIVEL”.

LSN