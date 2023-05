En espera de ser publicadas las cartas entre Octavio Paz y Carlos Fuentes

La publicación de las cartas cruzadas entre Octavio Paz y Carlos Fuentes espera la llegada de los documentos que pertenecieron al Nobel de Literatura a El Colegio Nacional, tal como él lo determinó, afirmó su viuda Silvia Lemus.

"Christopher Domínguez, que es quien tendrá a cargo ese fantástico proyecto de publicar las cartas, me dice que no será todavía porque no se ha decidido por el gobierno actual, así lo dijo, cuándo va a entregar todos los documentos que están a cargo del gobierno para El Colegio Nacional como lo quería Octavio Paz", señaló.

Lemus asistió al anuncio de la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023, ahí, señaló que la publicación de las misivas entre ambos escritores es un deseo que había platicado con la viuda de Paz, Marie Jose Tramini, quién le pidió esperar a que concluyeran las últimas elecciones presidenciales, de 2018, para iniciar la edición.

"Ella me dijo no, no, después de las elecciones y desgraciadamente falleció Marie Joe, ya no, no pudimos", afirmó.

Paz y Fuentes, agregó Lemus, intercambiaron cartas por "muchísimo" tiempo, aunque "después de lo que hubo en Vuelta, pues ya no. Yo he encontrado cartas de Octavio pidiéndole a Carlos que le mande material para Vuelta y Carlos lo hizo siempre. Ahora, no le avisó que iban a publicar lo que publicaron en Vuelta y creo que debió hacerlo". En 1988, el ensayista Enrique Krauze público un artículo en la revista Vuelta, que dirigía Paz, dónde lo calificó como "guerrillero dandy" e hizo una dura crítica a su obra, lo que provocó el distanciamiento entre ambos autores.

A pesar del episodio, recordó, un día los escritores se encontraron en la sala de espera del consultorio de los cardiólogos Cesarman (Teodoro y Eduardo), donde se saludaron y hablaron afectuosamente.

"Los dos siempre tuvieron amistad, y las amistades buenas no se terminan, ni las malas".

La convocatoria para la octava edición del Premio Internacional Carlos Fuentes permanece abierta hasta el 10 de julio y el fallo del jurado será dado a conocer el 14 de agosto, mientras que la entrega se realizará en noviembre próximo. El galardón, dotado con 125 mil dólares, se realizó en sus inicios de manera bianual, sin embargo, en 2019, tras un acuerdo entre la Secretaría de Cultura federal, la UNAM y Silvia Lemus, se estableció anualmente. La organización y la entrega del monto económico del premio corre un año a cargo del la Máxima casa de estudios y otro de la dependencia federal.

A DETALLE

El Premio Internacional Carlos Fuentes se realiza anualmente desde 2019

El galardón consiste en 125 mil dólares y una escultura de Vicente Rojo

La primera edición fue entregada a Mario Vargas Llosa y la última a Margo Glantz



