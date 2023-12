Rinde Lorena Cuéllar su segundo Informe de Gobierno en Tlaxcala

Bajo el lema “Transformación y Bienestar que se siente”, se llevó a cabo el Segundo Informe de Gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, quien informó que en su administración ha avanzado con 266 de los 300 compromisos adquiridos durante la campaña.

Con la presencia de Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuéllar Cisneros destacó que en dos años lograron el cambio, fortaleciendo el bienestar de los tlaxcalteca, y esto es solo el comienzo.

Lorena Cuéllar: “Fortalecimos el bienestar de Tlaxcala"

Destacó que, gracias a las acciones realizadas en materia de seguridad, con el apoyo del Ejercito, la Marina y la Guardia Nacional, Tlaxcala se convirtió durante 15 meses en el estado más seguro de todo el país.

Señaló por ejemplo, que la construcción del C5 con la más alta tecnología y la creación de la policía de género, además de la instalación de 13 C2 en los municipios para reforzar la video vigilancia y la instalación de mil lectores de placas, permitió la baja en homicidios dolosos y la recuperación de mil vehículos reportados como robados, logrando que en octubre, se registraran sólo 326 delito, la incidencia delictiva más baja a nivel nacional.

Tlaxacala es un lugar más seguro para vivir: Lorena Cuéllar

“Todas estas acciones nos han. Colocado como el estado más seguro del país durante un total de 15 meses durante mi administración iteración. En este gobierno el disminuimos la incidencia en homicidios dolosos en 38.2% respecto al 2019”, informó.

Lorena Cuéllar asegura que se está escribiendo una historia diferente

Comentó que se está escribiendo una nueva historia en la entidad que implica devolver el poder a la gente y moralizar el servicio público en el que para poder cumplirle, primero se combatió la corrupción y se atendieron los problemas sociales que llevaban años sin respuesta.

Entre las acciones de atención a la población, principalmente para los sectores más vulnerables, la mandataria estatal destacó que, en dos años han apoyado a 45 mil mujeres del campo para mejorar su economía, realizaron más de 60 mil servicios en mastografías y ecografías para prevenir el cáncer de mama; ayudaron a mujeres en situación vulnerable con más de 21 mil acciones para equipamiento de sus viviendas y pusieron en marcha el nuevo Refugio para la atención a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

Se impulsó la salud en Tlaxcala

En materia de salud, Lorena Cuéllar resaltó la construcción de la unidad de hemodinamia para disminuir la mortalidad por infartos con lo cual destacó se van a disminuir las muertes en este rubro, además de que se realizaron más de 15 mil cirugías gratuitas duplicando su productividad.

“Los tlaxcaltecas ya no tienen que viajar a otros estados para atender casos graves de enfermedad. Cumplimos con lo prometido y hoy contamos con el equipo tecnológico y el personal especializado para atender a nuestros pacientes en nuestro estado, y eso, no saben, que alegría me da”, reconoció.

Indicó que a través del IMSS Bienestar se recibieron 7 mil 800 equipos nuevos como ventiladores camas, ultrasonidos, tomógrafos, rayos X y computadoras.

En materia de educación, se rehabilitaron escuelas y se construyeron siete nuevas, además de qué se construyeron cinco nuevas universidades gratuitas en la entidad; debido a sus condiciones, se rehabilitaron más de mil escuelas en todo el Estado y se entregaron útiles escolares, gratuitos, a 257 mil alumnos de nivel básico, resaltando la publicación del libro de texto de cuarto grado de primaria, “Tlaxcala nuestro patrimonio cultural” para fomentar la identidad y apego a la grandeza cultural del Estado para la nueva generaciones.

En materia de campo, aseguró que en el 2023 se destinaron 350 millones de pesos, 63.8% más y se atendieron al menos las solicitudes de 80% de productores agrícolas.

Expuso que para la modernización del campo, se invirtieron 116 millones de pesos para equipamiento en beneficio de productores de los 60 municipios y confió que, para 2024 se duplique el presupuesto.