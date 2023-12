Pumas: Chino Huerta y la playera de la garra auriazul

César Huerta guardó por dos meses un regalo que detonó la algarabía auriazul. Lo reservó para cobrar una revancha de esas que da el futbol: eliminar a Chivas, club del que surgió y salió entre sombras, presumiendo el buen nivel y la felicidad que vive en Pumas, al portar una playera con la leyenda: “Re Hecho en CU”.

Carlos Xhail Ramírez, es el autor de esta prenda, adaptada a la que popularizó Jaime Lozano en el CL.2004. Hizo dos ejemplares, una para él y otra para El Chino. La idea nació después de una plática con un amigo suyo, aficionado al Guadalajara, quien reconoció que el canterano rojiblanco había renacido en la institución universitaria. La nueva versión quedó hecha a la medida para el también seleccionado nacional.

“Huerta tuvo el timing perfecto para sacarla, porque se la dí antes de que jugarán contra el América (30 de septiembre), pero la usó contra Chivas”, dice el aficionado auriazul a El Heraldo de México. “Un coleccionista me ofreció 10 mil pesos por la camiseta que me firmó El Chino, pero no acepté, porque quién sabe cuándo me vuelva a firmar. Además, verlo festejar con ella es invaluable”.

El aficionado auriazul estuvo lejos del primer gol de su equipo, que celebró el futbolista de moda con toda la grada, aunque la Liga MX hizo oficial que fue autogol de Antonio Briseño. En el segundo tanto, el de penalti que anotó el delantero de pelo rizado, fue cuando pudo ver al futbolista portando su playera, que provocó una oleada de mensajes y emociones.

“Solté una lágrima porque fue muy especial que haya usado la prenda en un momento tan especial”, menciona Carlos, quien se dedica a la venta de ropa, pero dejó claro que la intención no es lucrar con el diseño, sino que sea parte de la afición: “Ahora que la comercialicen otros vendedores, al final es para todos la idea y la mística universitaria. Si se la quieren hacer, ahí están las fotos claritas del diseño. Todo esto pasó porque yo visité al Chino con la intención de ser aficionado, no para que se la pusiera e hiciéramos negocio”, comparte.

El motivo original de hacer esta playera, puede reflejarse en el desempeño de los capitalinos en esta Liguilla, en la que enfrentan a Tigres en semifinales, un duelo donde los antecedentes le dan el beneficio a los de la UANL. “Fue para que se sintiera de nuevo una conexión entre aficionado y jugador. El sentir es que el equipo está para la final, porque tiene una motivación extra, donde la gente participa, canta, corea, apoya, todo eso provoca que los jugadores se vean contentos y se paren a firmar, a tomarse la foto. Aparte de la idea futbolística que mejoró con Antonio Mohamed, hay una reciprocidad con la gente”, considera.

Ramírez ve en el jugador de extracción rojiblanca, una nueva representación de la garra felina: “Es rescatar lo que se había perdido, el hambre de superarte, de salir adelante pese a las adversidades, y eso vino a hacer El Chino a Pumas”, comparte, con la voz recién recuperada tras cantar los tres goles universitarios, y de ser representante de la conexión entre jugador y aficionado que también se rehace en CU.

PAL