Samuel García tiene convulso a Nuevo León, señala Rubén Moreira

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que Samuel García tiene convulso a Nuevo León, “lo ha sumido en la inseguridad, en la violencia, en la falta de proyectos, no hay una ruta para concretar las cosas que prometió”.

Durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, el líder priista se refirió a los disturbios que se generaron en el Congreso de Nuevo León por la designación del gobernador interino del estado, luego de la solicitud de licencia de Samuel García para separarse del cargo por seis meses tras registrarse como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Moreira Valdez afirma que “Samuel (García) es producto del marketing. Foto: Especial

Te puede interesar:

Rubén Moreira propondrá Comisión Especial para dar seguimiento a la reconstrucción de Acapulco

Califica Rubén Moreira como una tragedia la aprobación del PEF 2024

“Yo lo que creo es que tiene que haber una reflexión, estamos al borde de crisis de gobernabilidad, no es lo mismo un movimiento social, al hecho de que la autoridad empuje a la irritación de la gente... Hoy Nuevo León está sumido en un problema grave. Es un gran estado, sigue siendo uno de los de mayor exportación, uno de los pilares económicos de la nación, sede de grupos económicos importantes, de universidades reconocidas, me duele está circunstancia”, indicó acompañado por Miguel Ángel Sulub Camaal y Miguel Álvarez.

Moreira Valdez afirmó que “Samuel (García) es producto del marketing, y como todo producto del marketing tarde o temprano se derrumba, no tiene la estabilidad emocional para enfrentar el reto de gobernar un gran estado y está ocultando la realidad de la inseguridad, una realidad que es terrible, él llegó engañando al 36, 37% de la población diciendo que iba a hacer obra pública, no la va a haber. Presume la defensa de Nuevo León cuando está entregado a los brazos de Morena. Está siendo utilizado como distractor”.

Agregó que “no se ha dado cuenta de que vivimos en una República, la República significa disensos y respeto de los mismos, pluralidad, significa que el poder se acaba en un momento, no es una monarquía, él actúa con un monarca, como un déspota, significa moderación, no hay una moderación en esa forma de gobernar. Su partido no lo ha moderado”.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal se refirió a cifras de estudios recientes de la organización México Evalúa en los que se menciona que “en Nuevo León los feminicidios aumentaron 55 por ciento; los homicidios dolosos se incrementaron en 34 por ciento; la impunidad aumentó, de un 93 por ciento, a un 96.2 por ciento, la cual se refleja en que siete de cada 10 personas acusadas de un delito fueron enviadas a prisión sin una sentencia que demostrara su culpabilidad”.

Agregó que también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus indicadores de medición de pobreza 2022, señala que la principal carencia que aumentó en Nuevo León es el tema de servicios básicos en la vivienda relacionados con el agua, aumentó el número de personas sin servicio de agua potable”.

Rubén Moreira comentó que la violencia en el país está “terrible” y dio a conocer las cifras de homicidios en los últimos diez días en varios estados: Baja California, 40; Chiapas, 25; Estado de México, 53; Colima, 13; Guanajuato, 71; Guerrero, 33; Jalisco, 35; Michoacán, 37; Zacatecas, 22; Veracruz, 28; Sonora, 27; Quintana Roo, 22; Oaxaca, 43; Morelos, 39 y Nuevo León, 54.

Añadió que en algunos lugares están bien las cosas: “Querétaro, cero; Coahuila, uno y Yucatán cero”.

Criticó la falta de atención de las autoridades de Campeche, Nuevo León y Jalisco al tema de la inseguridad. “A la gobernadora de Campeche le está pasando lo que a muchos gobernadores, no hay obra pública. Están pasando cosas raras y Layda (Sansores) no se quiere dar cuenta. La mayor parte de la población no está con Morena, ni con Layda, y el lugar donde está peor calificado el presidente López Obrador es en Campeche. Seguramente en estas elecciones se las van a cobrar.

Dijo que Nuevo León y Jalisco, ambos estados gobernados por Movimiento Ciudadano, “están en manos del narcotráfico y no hacen absolutamente nada en materia de seguridad”.

BRC