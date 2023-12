Imputan de nuevos cargos a exsecretario de Finanzas de Ignacio Peralta

Después de que el pasado 20 de diciembre, el Ministerio Público ejerció nuevamente acción penal en su contra el exsecretario de Finanzas, Carlos "N", esta mañana se presentó a la audiencia de imputación en el Juzgado de Control, del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Colima.

El fiscal Anticorrupción, Mario Ochoa García, informó que los cargos que se le imputan son peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, y explicó que esta audiencia es la etapa inicial en la que se entregó a su abogado defensor la copia de la carpeta de investigación, integrada por mil 700 hojas.

Sigue leyendo:

El exsecretario de Finanzas de Colima enfrenta un juicio por presunto desvío de recursos

La FGE de Colima pide vincular a proceso al exsecretario de Finanzas por peculado

Debido a la gran cantidad de documentos a analizar, el juez de Control dio un plazo de mes y medio para continuar con el proceso, a pesar que la fiscalía observó que es mayor a los 10 días que establece el Código Penal de Procedimientos Penales, por lo que volverán a presentarse el 16 de febrero del 2024.

Junto con el exfuncionario, también fue imputada la excoordinadora General Administrativa de la Secretaría de Finanza, Susana "N", quien también será defendida por el mismo abogado.

Fiscal Anticorrupción, Mario Ochoa García Créditos: Martha de la Torre

Sin dar mayores detalles, por tratarse de un caso abierto, el fiscal informó que tiene que ver con el mal manejo de recursos públicos durante la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Reprueban llamado a comparecer

Entrevistado al finalizar la audiencia, el exsecretario de Finanzas reprobó que fueran llamados a comparecer sin tener mayor información, pues hasta esta audiencia se les entregó la copia de la carpeta de investigación.

“No tenemos idea de qué es (lo que nos acusan) no sé qué sea, lo único que dijo el juez y le dijo claramente (al ministerio público) es ¿Por qué no dan la información para que la tengan los imputados? Me extraña del fiscal anticorrupción que se vuelve a equivocar”.

Afirmó que con esto fueron violados sus derechos, sin embargo, una vez que finalice el plazo que les dio el juez para continuar se presentará con sus abogados para defenderse de las imputaciones.

Noriega García tiene otro proceso en su contra por peculado, por el desvío de 70 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol) en 2020, para el pago de obligaciones de fin de año, que fueron regresados posteriormente.