Queremos que Pemex retome sus actividades para que vuelva a ser la empresa de importancia nacional que fue: Rafael Espino

Rafael Espino de la Peña, Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Petroleros AC., aseguró en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio que desean que Pemex se regularice con las empresas y retome sus actividades para que vuelva a ser la empresa de importancia nacional que fue, esto luego que dieran a conocer que buscan un acuerdo con la paraestatal para seguir brindado los servicios.

"Hay muchas empresas, nosotros integramos a aquellas empresas de servicio, exploración y extracción pero son muchas empresas que hay en la cadena de valor, desde grandes multinacionales hasta empresas pequeñas (...) También el pago oportuno es importante para la eficiencia operativa, estamos confiados en que esto se arregle pronto, no se ha dado la fecha pero las palabras de la presidenta son alentadoras" aseguró.

Espino de la Peña recordó las recientes declaraciones de Claudia Sheinbaum en donde se refirió de manera directa al tema de los pagos a estas empresas: "Sheinbaum dijo textualmente que para marzo se terminará de pagar, nosotros estamos esperando un esquema mayor, es mucho dinero y muchos problemas," expuso. Y agregó:

"Ya empieza a haber despidos masivos (en Pemex), se afectan a muchas familias en estados petroleros, están prescindiendo de 700 plazas de trabajo temporal, estamos buscando tener interlocución con la empresa, que se nos enseñen los planes y creemos que podemos aportar mucho para lograr las metas que el Gobierno se ha propuesto", declaró.

El adeudo con las empresas se ha estado incrementando: Rafael Espino

"Ya empieza a haber despidos masivos (en Pemex), se afectan a muchas familias en estados petroleros," declaró Espino. FOTO: Cuartoscuro

El Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Petroleros AC destacó que las cosas se han complicado en torno a este tema debido a que el adeudo de Pemex con las empresas se ha estado incrementando:

"Al tercer trimestre del 2024 (el adeudo) superaba los 20 mil millones de dólares, y cada mes se acumulan alrededor de 25 millones de pesos porque hay un mecanismo particular de facturación y se tiene que hacer una conciliación con la empresa y ha habido pagos no significativos, y estos se aumenta por los contratos vigentes que no se han cubierto", declaró en Heraldo Radio.

Según el más reciente informe financiero de Pemex, al cierre del tercer trimestre del año pasado la deuda de la empresa con los proveedores creció 9.4 % a tasa anual, para estar cerca de los 403 mil millones de pesos, según el tipo de cambio al que se contrajeron los compromisos.

Ha habido hermetismo desde el Gobierno

Según el más reciente informe financiero de Pemex, al cierre del tercer trimestre del año pasado la deuda de la empresa con los proveedores creció 9.4 % a tasa anual. FOTO: Especial

Espino de la Peña, aseguró que desde el interior del Gobierno federal ha habido hermetismo: "Nosotros publicamos un desplegado solicitando tener una reunión con ellos, pero en realidad no hemos podido entrevistarnos ni tener el diálogo que quisiéramos y ya han pasado más de 100 días y seguimos en el limbo.

No solo en el tema de la cobranza sino platicar acerca de la producción y lo que podemos aportar, son empresas que han trabajado desde hace muchos años con Pemex, aquí no se cuestiona lo que el gobierno establezca como metas, lo que queremos es interactuar productivamente, pero para eso se requiere diálogo", enfatizó.

Finalmente, para el Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Petroleros AC son muy importantes las inversiones que se realicen, "que estén bien hechas, para compensar la declinación en la producción en Pemex; y establecer y cubrir las metas que el Gobierno se ha establecido", la cual es de 1 millón 800 mil barriles de crudo al día, cuando en la actualidad existe una declinación de 30 mil barriles mensuales, concluyó.

