Descarta Legislatura Edomex que amparo tiren impuestos ambientales que aplicarán 2024

Los tres impuestos ambientales que aplicará en 2024 en el Estado de México, no podrán tirarse con la presentación de amparos por parte del sector empresarial, adelantaron en la Legislatura local pues los mismos ya aplican en la mayoría del país.

Se trata de los impuestos de disposición, confinamiento y almacenamiento de residuos, de contaminantes de agua y de emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Además se optó por la eliminación de la extracción de pétreos.

Se contempla un subsidio de 100 por ciento por 12 meses

Existe una homologación con el gobierno federal y que en la mayoría de las entidades federativas aplican estos impuestos

Al respecto, el diputado local del PAN, Enrique Vargas del Villar, proyectó que los recursos legales que se puedan presentar en el tema no procederán, debido a que hicieron un análisis y en dos entidades donde se aplicaron ocurrió.

Aclaró que existe una homologación con el gobierno federal y que en la mayoría de las entidades federativas aplican estos impuestos. Aclaró que los que se aplicarán el próximo año serán para quienes contaminen, y el pétreo se dio marcha atrás porque si afectaba.

“Yo creo que no, digo obviamente se pueden amparar, yo creo que no van a proceder, lo revisamos, revisamos amparos en dos estados y no se los otorgaron”, indicó.

Cabe recordar que en el impuesto de disposición, confinamiento y almacenamiento de residuos tendrá un subsidio de 100 por ciento por 12 meses, y aplicará en abril. El impuesto de contaminantes de agua será la SEMARNAT, que valide la calidad de la misma, y se hará trimestral.

Y finalmente en el de emisión de gases contaminantes a la atmósfera bajará la cuota de 100 a 58 pesos la tarifa por cada tonelada de emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

“Tuvimos una buena conversación con los empresarios" señala Elías Rescala Jiménez

El coordinador de los diputados del PRI, Elías Rescala Jiménez, aclaró que se agotó el diálogo con los empresarios sobre los impuestos ecológicos y se incluyeron sus consideraciones.

Entre estos, se bajó la tasa y se quitó el referente a la extracción de pétreos al afectar no sólo a empresas, sino al ciudadano que construye sus viviendas cuarto por cuarto.

“Tuvimos una buena conversación con los empresarios, al menos la fracción parlamentaria del PRI estuvimos cerca de ellos, y estuvimos explicando algunos de los temas cómo quedaban sobre todo los impuestos ecológicos que eran los que más impactaban”, aseguró.

En la propuesta original de la Ley de Ingresos por el concepto de impuesto ecológico la entidad contemplaba ingresos por más de 330 millones de pesos, aunque faltará conocer el ajuste con los cambios.

