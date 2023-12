AMLO y Mauricio Vila dan banderazo de salida al Ie-Tram

En un evento breve y privado en la estación de Teya del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Mauricio Vila Dosal dieron el banderazo de salida del Ie-Tram, medio de transporte 100 por ciento eléctrico que conectará a los municipios de Mérida, Umán y Kanasín.

Como parte del recorrido inaugural del Tren Maya, el presidente hizo una pausa en la mencionada estación para constatar el funcionamiento de estas nuevas unidades, que empezarán a operar de manera formal a partir de mañana sábado con la primera ruta Paseo 60-La Plancha-Teya.

El gobernador Mauricio Vila le explicó a López Obrador que la ruta del Ie-Tram es única en su tipo en todo el sureste y Latinoamérica, con modernas unidades eléctricas que forman parte del sistema de transporte público “Va y Ven”.

Este proyecto de movilidad de igual manera conectará a más de 137 colonias de los municipios de Kanasín, Umán y Mérida Créditos: Especial

Cabe mencionar que el Ie-Tram conectará directamente con el Tren Maya, lo que permitirá que los turistas nacionales y extranjeros puedan llegar al Centro Histórico de Mérida en su estación que se construyó en el recién inaugurado parque La Plancha.

La primera ruta tendrá una frecuencia acorde a la demanda del Tren Maya y funcionará con cinco unidades en horarios de lunes a domingo de 7:35 am, 7:50 am, 8:05 am, 8:20 am, 12:05 pm, 12:20 pm, 12:35 pm y 12:50 pm.

Diseño y vanguardia

Cabe mencionar que ya arribaron en total 11 unidades de este tipo a Yucatán, cuyas características incluyen un diseño accesible a través de cuatro puertas deslizantes, entrada baja para personas adultas mayores y con discapacidad, señalización de lugares reservados para ellas, disposición de asientos y distribución interior, pasillos adaptables, información sonora y, en el tema tecnológico, recaudo electrónico, entre otras amenidades.

También cuentan con puertos USB con carga rápida para celular, WiFi, geolocalizador en tiempo real para dar seguimiento a su ruta desde la app "Va -y-Ven" así como 11 cámaras que permiten una mejor conducción e identificar ciclistas y peatones para evitar accidentes.

Este proyecto de movilidad de igual manera conectará a más de 137 colonias de los municipios de Kanasín, Umán y Mérida con otras 80 rutas de transporte público existentes y más de 30 centros educativos.

Tras el banderazo de salida del Ie-Tram, el gobernador Mauricio Vila se subió al Tren Maya para acompañar al presidente López Obrador en su recorrido rumbo a Cancún.

dhfm