Miguel Ángel Navarro Quintero inaugura el Pleno de la Segunda Sesión del Sistema Nacional del Deporte

Teniendo como marco el espectacular escenario natural que ofrece Punta de Mita en Nayarit, se llevó a cabo el Pleno de la Segunda Sesión del Sistema Nacional del Deporte, con la presencia de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinoza, quien fue recibida por su homóloga estatal Carolina Lugo. Cabe destacar, que el pleno del SINADE está conformado por directores de todos los institutos estatales, presidentes de federaciones deportivas y entidades educativas.

Ana Gabriela Guevara y Miguel Ángel Navarro unen fuerzas en pro del deporte Foto: Especial

Sigue leyendo:

Evelyn Salgado entrega reconocimiento a medallistas de los Juegos Nacionales CONADE 2023

Miguel Ángel Navarro Quintero rinde su Segundo Informe de Gobierno y lo llama "Un mensaje para el pueblo"

Haciendo énfasis en los resultados que ha tenido México en el tema deportivo, reiterando que las y los gobernadores deben estar más inmiscuidos en el deporte en todo momento, así como los representantes de las instituciones estatales, destacando el trabajo que ha hecho la directora Carolina Lugo en Nayarit, al tener a las y los deportistas nayaritas una excelente participación sobre todo en los Juegos Parapanamericanos logrando el oro y récord mundial, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero señaló que Nayarit los esperará con los brazos abiertos, sabiendo que el gobierno del estado es un gobierno que nació para servir en todo momento y particularmente al deporte.

“Yo lo he dicho bajo tres concepciones: un deporte muchas veces para presumir, otras veces para competir y en el caso mío, para la salud. Son situaciones que debemos de tener muy claro, como propósitos, como ciclos que tenemos en la vida, creo que el deporte hoy más que nunca emerge como una alternativa necesaria, que debemos de promover de manera permanente ante flagelos que a nuestra sociedad afecta en lo general, no solamente a los jóvenes, a todos en lo general, a nadie en particular, y tenemos que abordarlo a través de mejores escenarios deportivos, mejores inversiones en lo deportivo, hacer equipo entre todos nosotros”, expresó el gobernador del estado.

Por su parte, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, reconoció el respaldo del gobierno del estado a través del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte.

“Hoy nos reciben en esta bella tierra de coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros. Quiero destacar que este año CONADE cumple 35 años, más de tres décadas de mucho trabajo en donde se han ido consolidando los proyectos y en donde se están viendo los resultados históricos en este sexenio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Foto: Especial

Para concluir, la directora del INCUFID, Carolina Lugo Robles, agradeció el apoyo del gobernador del ejecutivo estatal por el incansable respaldo al deporte, no solo en el tema participativo, sino que Nayarit se ha convertido en una de las sedes por excelencia en competencias nacionales e internacionales.

DRV