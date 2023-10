Miguel Ángel Navarro Quintero: ¡Nayarit viene con todo! Es un estado ejemplo de trabajo y tenacidad

En un encuentro con medios de comunicación y autoridades estatales y municipales, se dieron a conocer los detalles de “¡Nayarit viene con todo!”, evento organizado por el Gobierno del Estado junto con la Secretaría de Turismo, en donde se realizarán eventos deportivos, series digitales, un chatbot 24/7 y avances del nuevo Aeropuerto Internacional Riviera Nayarit.

En su participación el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, manifestó que hoy ya no está a la espera de cuánto presupuesto va a mandar la Federación, sino que hoy las y los nayaritas producen y le apuestan a ello, a sus y servicios, pero principalmente, a lo que ofrece Nayarit al mundo.

“No nos preguntemos cuánto nos va a dar la Federación; preguntémonos cuánto vamos a producir los nayaritas. Ya no debemos de ser egoístas, es momento de apostarle a nuestro estado. Nayarit no nació para estarse lamentando y no actuando. Hoy tenemos un cabal espíritu de lo que tenemos que hacer en tiempo y forma. Estos no son tiempos de jalar cada quien por su camino; tenemos una gran deuda con Nayarit”, expresó Navarro Quintero.

También aseguró que el estado se encuentra preparado en salud, turismo, seguridad, justicia y en caminos para recibir visitantes y turismo del mundo entero, gracias al trabajo conjunto con la Federación y la ciudadanía.

No hay otro estado en la república que vaya a cerrar el año con cuatro eventos turísticos de talla internacional: Jun Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo de Nayarit

El secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, informó que Nayarit es el estado que tiene la mayor cantidad de eventos internacionales en Latinoamérica inclusive en el mundo, asegurando que no hay otro lugar que vaya a cerrar el año con cuatro eventos de talla internacional. También reconoció la iniciativa del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero al apostarle a los municipios que no son destinos de sol y playa, para difundirlos a nivel mundial y resaltó las plataformas y medios de comunicación internacionales en donde se ha proyectado a Nayarit, como lo son Disney Channel, y ESPN.

