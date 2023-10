Miguel Ángel Navarro Quintero rinde su Segundo Informe de Gobierno y lo llama "Un mensaje para el pueblo"

De una manera distinta, sin protocolos excesivos, con sencillez y de frente al pueblo de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero rindió su segundo informe de gobierno, al que prefirió titularlo “un mensaje para el pueblo”.

El evento se llevó a cabo al medio día en el Almacén Nayarit de los Servicios de Educación Pública del Estado en la Ciudad de Conocimiento, ahí se dieron cita unas 7 mil personas para escuchar al mandatario estatal.

En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador acudió César Yáñez Centeno, coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República, entre otros invitados distinguidos del gabinete federal. También estuvo presente como invitado de honor del gobernador nayarita, Adrián Laris Casas, director de Heraldo Media Group.

Durante su informe dijo que más que una radiografía de la situación del estado, presentaría una resonancia de los problemas por los que atraviesa Nayarit: “yo creía que Nayarit estaba en el precipicio, y hoy les afirmo, ya estamos sacándolo de precipicio” afirmó.

Miguel Ángel Navarro negocia deuda de Nayarit

Informó que recibió la administración con una deuda de 5 mil 964 millones de pesos, deuda que se negoció una parte a pagar en 20 años y otra a 25 años, por lo que se han pagado a dos años de su gestión 377 mil 900 millones de pesos a capital. Esta deuda que se tiene con el SAT, IMSS e ISSSTE ha costado de intereses a los nayaritas un total de mil 58 millones de pesos, por la negligencia de administraciones pasadas desde el 2005.

Finalmente manifestó que no tiene deseos ni oportunidad de descansar más de lo debido y que su única obsesión es sacar adelante a Nayarit: “Hoy más que nunca estoy convencido de qué hice al inicio, uno, gobernar sin desconocer mis orígenes, vengo de familia pobre y soy de Puga, ¡si señor! En segundo lugar, manejar el gobierno con la experiencia que me ha dado la vida y con mucha sensibilidad. En tercer lugar manejarlo con toda la humildad y que ustedes sientan en todo momento que yo no vine a servirme de ustedes, que yo vine a ser empleado de ustedes”.

