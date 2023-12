AMLO sobre el fin de su sexenio: "Me siento muy feliz y estoy tranquilo con el tribunal de mi conciencia"

A menos de 10 meses de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo este domingo “muy feliz” y “muy tranquilo” con el tribunal de su conciencia, y aseguró que no dejará ningún pendiente en su gobierno; también afirmó que habrá continuidad de la Cuarta Transformación (4T) y quien lo suceda en la Presidencia será mejor que él.

Los dichos de López Obrador fueron en el Parque Metropolitano de Toluca, donde cerró su gira de tres días por el Estado de México, en un evento masivo con ciudadanos sobre supervisión de programas del bienestar.

López Obrador enfatizó que no dejará ningún pendiente en su administración

“Esto es lo que nos permite resistir, lo que me ha permitido luchar durante muchos años por mis ideales, por mis principios, y poder decir casi al final de mi mandato que me siento muy feliz y que estoy, la verdad, estoy muy tranquilo con mi conciencia, con el tribunal de mi conciencia. Gracias al pueblo. Y ya saben, que la voz del pueblo es la voz del creador y es la voz de la historia”, dijo.

A cada frase del mandatario fue aplaudido por los presentes, entre ellos la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Les dijo que “no se preocupen” porque hay relevo en el Estado de México, pero también “en lo federal va a seguir la transformación”. Yo tengo que terminar ya mi mandato porque soy maderista y qué decía el apóstol de la democracia: Sufragio efectivo no reelección.

"Quien va a llegar va a ser mejor, va a ser mejor. Ya empezó la transformación", asegura AMLO

“Además estoy contento porque quien va a llegar va a ser mejor, va a ser mejor. Ya empezó la transformación. Les digo otra cosa, es un honor gobernar para ustedes, porque amor con amor se paga, así como ustedes me quieren así les quiero yo, pero yo todavía les quiero más, un poquito más”, exaltó.

López Obrador enfatizó que no dejará ningún pendiente en su administración, pues inaugurará antes de terminar su gobierno todas las obras de infraestructura como el Tren “El Insurgente”, y también dejará listo el sistema de salud como uno de los mejores del mundo.

“Dicen mis adversarios que no lo vamos a lograr porque dije que vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, de los mejores del mundo. Me canso ganso”, resaltó.

