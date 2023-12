AMLO sobre enfrentamientos en Texcaltitlán por extorsión: “Se debe combatir, pero entre todos”

Desde la tierra caliente de Guerrero y límites con Michoacán en Ciudad Altamirano, el presidente López Obrador lamentó el enfrentamiento de comuneros en Texcaltitlán contra presuntos integrantes de la Familia Michoacán, que dejó 14 muertos y llamó a la población a combatir, “pero entre todos”, el consumo de droga, la extorsión y el derecho de piso.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico. Y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. No olviden que le damos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece, ahí sí ya sería muy difícil”, dijo.

Sigue leyendo:

Damnificados por "Otis" sin escrituras recibirán certificados de vivienda: así podrían comprobar ser dueños de sus hogares

"No hay daños por el sismo" reitera AMLO tras reportes de Puebla y CDMX

AMLO lamentó el enfrentamiento que cobró la vida de 14 personas

FOTO: Iván Evair Saldaña

En el deportivo de Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, Guerrero, López Obrador resaltó que en países como Estados Unidos ya hay una pandemia de consumo de fentanilo, "sustancia química que mata en seis meses a quienes la consumen".

“Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, aunque a veces abusen y no se quieran ir. Aunque se tarden, tenemos que mantener la familia unida y aconsejar muchos los jóvenes, por eso es que estamos atendiendo a los jóvenes, con hechos, como decía el general Mújica, no palabras”, destacó

GKA