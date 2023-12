Ryan García supera la báscula previo a su pelea con Óscar Duarte

Bajo la sombra de la polémica, generada por la deteriorada relación entre Ryan García y su promotor, Óscar de la Hoya, que saltó de las redes sociales a palabras ácidas y descalificaciones frente a frente, el peleador de California no tuvo problema con la báscula, de cara a su regreso.

King Ryan aseguró que a pesar de todo lo que ha pasado abajo del ring, está listo para ese regreso que lo catapulte de vuelta a la elite y que el marcar el peso sin problema solo fue el primer paso.

¿Cuánto peso Ryan García?

García detuvo el field en 142.8 libras; mientras que el retador mexicano Óscar Duarte pesó 143 libras.

El mexicoestadounidense está necesitado de una victoria Créditos: Especial

"Estoy más enfocado que nunca, he pasado por mucho y no importa que mi promotor esté apoyando a mi rival. Yo vengo a demostrar y nadie me va a poder detener", sentenció.

El mexicoestadounidense está necesitado de una victoria, en esta nueva división, para dejar en el olvido su última salida, en donde fue vencido por Gervonta Davis con un nocaut efectivo en siete episodios.

Oportunidad perfecta

Para La Migraña Duarte esta es una oportunidad perfecta, pues con lo complicado de la situación en la esquina de su rival, la posibilidad de adueñarse de los reflectores está más cerca que nunca.

"Me siento muy bien, es mi momento, mi tiempo. Ryan es lo que mi carrera necesita y nada me va a distraer de la meta", declaró el chihuahuense de 27 años de edad.

En la misma función, y en calidad de coestelar, Shane Mosley Jr. se medirá, en duelo a 10 rounds en peso medio, a Joshua Conley; mientras que la promesa invicta, Floyd Schofield, se pondrá a prueba ante Ricardo López Torres en una pelea de 10 episodios en peso ligero.

