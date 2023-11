AMLO enviará otra terna para la SCJN al Senado, Ernestina Godoy no está entre los perfiles

En respuesta al rechazo de la primera terna de mujeres que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que “hoy mismo” enviará al Senado la segunda propuesta conformada también por mujeres. Detalló que la actual fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy no estará dentro de su lista para sustituir al ministro Arturo Zaldivar, pero reconoció que si no es ratificada para un nuevo periodo en la Fiscalía de la capital tiene las puertas abiertas en el Gobierno Federal.

“Como a Ernestina le toca poner orden no la quiere, pero Ernestina sí no la aceptan aquí tiene las puertas abiertas con nosotros porque es buenísima, es una mujer preparada, ya les platiqué que viene de la Asociación de Abogados Democráticos tiene una trayectoria de lucha de 30 años 40 años incorruptible”, aseguró.

Ernestina Godoy busca ser ratificada como para nuevo periodo al frente de la FGJCDMX.

El jefe del ejecutivo federal señaló que Ernestina Godoy cuenta con la mayoría de los diputados locales; sin embargo, la fracción del partido Acción Nacional se opone a su ratificación en represalia a la investigación por el llamado cartel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.

"Es buenísima, es una mujer preparada. Le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos, de un partido político, que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez".

López Obrador consideró que existe una venganza y un bloqueo por parte del PAN en el Congreso de la Ciudad de México para impedir que Ernestina Godoy sea ratificada para otro periodo al frente de la Fiscalía por la investigación en contra del Cártel Inmobiliario en la que presuntamente participaron miembros de ese partido.

El mandatario federal recomendó que no haya negociación para alcanzar la mayoría calificada en la ratificación de Ernestina Godoy, sino que se exponga el bloqueo que hay en contra de ella.

En mi opinión, ante esas cosas es que no se negocia nada, que no se trance, nada más es dejarlo de manifiesto, porque no aceptan que ella vaya de nuevo a la Fiscalía porque se están vengando porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido”, precisó.

Senadores votaron para elegir nueva ministra de la SCJN.

Foto: Cuartoscuro

No alcanzaron mayoría calificada

Ayer, fue votada en el Senado la primera terna conformada por María Estela Ríos, Lenia Batres y Bertha Alcalde, pero ninguna alcanzó la mayoría calificada que se requiere para elegir a la nueva ministra de la Corte.

Al inicio de su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador se reservó los nombres en la nueva propuesta, aunque dijo que podría incluir a parte de los anteriores.

“Sino se logra tener mayoría calificada hay que volver a enviar la terna con algunos cambios, pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno, o puede ir uno y cambiar dos, o pueden cambiar los tres. Entonces, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna”, dijo.