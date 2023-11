Rosa Icela Rodríguez reconoce avances en materia de seguridad: “Le ganamos terreno al miedo”

La secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó a diputados federales que, a cinco años, el gobierno del Presidente López Obrador le va ganando terreno al miedo y la espiral de violencia va a la baja.

En comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados reconoció que aún hay retos que enfrentar, pero, el cambio de paradigma de ir a las causas y atender a los grupos más vulnerables, está dando resultados y la percepción negativa sobre la seguridad bajo en la actual administración.

“En casi cinco años hemos logrado revertir la espiral de violencia que se registraba en el país. El cambio de paradigma en seguridad, de ir a las causas, ha comenzado a dar resultados. La estrategia nacional de seguridad es efectiva y tendrá avances duraderos a mediano y largo plazo. Se han sentado las bases de la transformación del país. No decimos que todo esté solucionado, pero, si decimos que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y que los índices delictivos están disminuyendo”, afirmó.

En el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, la titular de la SSCP, resaltó la participación de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Marina Armada de México que, de manera conjunta, han asestado fuertes golpes al crimen organizado, que superan a los registrados en las pasadas administraciones.

Rosa Icela Rodríguez aplaudió la estrategia de seguridad del presidente López Obrador

FOTO: Archivo

"Los resultados superan los de anteriores gobiernos"

“Han dado resultados que superan a los de anteriores gobierno, mediante el esfuerzo nacional en el combate al narcotráfico y actividades de seguridad pública. Así hemos incautado 47 mil 481 armas de fuego, 65 por ciento más que en la pasada administración; más de 7.9 toneladas de fentanilo, 1401 por ciento adicional al gobierno anterior; más de 536 toneladas de metanfetaminas, 394 por ciento superior a los reportado en la pasada administración; 2 mil 302 laboratorios, 288 por ciento más que en el pasado, esto representó una afectación a la economía criminal superior a los dos billones de pesos”, informó.

Destacó también que, a casi cinco años al priorizar a los sectores más vulnerables, los resultados alentadores se reflejan en la disminución de la pobreza y entre 2020 y 2022, 8.9 millones de mexicanos dejaron de ser pobres. Los índices de deserciones educación básica, media y superior, bajaron.

En 2021-2022, los homicidios disminuyeron 18 por ciento del 2019 a la fecha; los secuestros se redujeron 79.5 por ciento, el feminicidio bajó 35.6 por ciento y los robos en general, descendieron 22.9 por ciento. Insistió en que, aún hay grandes retos en la materia, los cuales indicó, los rigen para trabajar en esa tarea coordinadamente con todas las instituciones públicas y privadas, con el fin de lograr su objetivo que es tener un México en paz.

Pide tipificar la extorsión como delito grave

Ante los reclamos de diputados de oposición por el delito de extorsión, la secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez convocó a los legisladores a realizar una reforma constitucional, y tipificar este ilícito como grave. En la comparecencia de la titular de la SSCP con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, Edna Gisel Díaz, del Partido de la Revolución Democrática planteó entre otros temas que, en Michoacán, hay una creciente tendencia de pago de derecho de piso y extorsión entre los comerciantes y productores, y le cuestionó el por qué no se atiende esta problemática.

Rodríguez Velázquez, expuso que los elementos de la policía municipal, estatal, la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Marina, realizan constantemente detenciones de personas que cometen extorsión y son liberados automáticamente por no ser considerado un ilícito grave, por lo que invitó a los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana a que, con hechos, enfrenten esta problemática que requiere de reforzar la ley.

“Yo los invito a que legislemos en materia de extorsión y que la preocupación que ustedes tienen que aquí han estado hablando, se haga patente con hechos. Y el hecho es que necesitamos urgentemente hacer delito grave la extorsión”

Pidió que se tipifique como grave el delito de la extorsión

FOTO: Archivo

Aclaró que la dependencia federal a su cargo, “no está cruzada de brazos” y buscan por todos los medios, obstaculizar las acciones que llevan a cabo los delincuentes, como los que extorsionan por teléfono. Precisó que en nueve Centros Penitenciarios estatales de 284 que hay en México, se concentran el 97 por ciento de las llamadas provenientes de los números extorsivos. Dichos centros, ninguno de ellos federal, se encuentran en Jalisco, Ciudad de México y Tamaulipas.

“De hecho, nueve centros estatales porque en los federales no ocurre, no porque se tenga tampoco una actividad de prevención, sino simplemente las paredes son muy grandes, la arquitectura no permite la salida ni siquiera de los servidores públicos de las llamadas”, dijo.

Comentó que, entre las acciones realizadas, hasta el momento, de 26 mil 948 números reportados, a la fecha se han cancelado más de 7 mil 500 tarjetas SIM, y más de 12 mil 500 dispositivos se han anulado por medio del IMEI, con el apoyo de las compañías telefónicas.