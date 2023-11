Gobierno de Guanajuato evalúa otros recintos para el concierto de Luis Miguel

Tras la determinación de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez de no otorgar el permiso para la realización del concierto de Luis Miguel, el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que intervendrá para que la presentación de El Sol se realice en algún otro municipio.

En entrevista, este martes el gobernador dijo que él buscará “el cómo sí” hacer el evento programado para el martes 5 de diciembre; ya que, si no se puede en León, buscará otro recinto en algún otro municipio, como el parque bicentenario en Silao.

“Como siempre me toca entrarle al quite a todos los temas, que si es estadio, que si el tal, me voy a meter hoy, nos lo llevamos a otro municipio (¿Pero sí podrían asegurar el concierto de Luis Miguel?) Déjame ver qué esfuerzo podemos hacer, si no es en León lo hacemos en otro municipio hombre, Guanajuato es muy grande… Ya saben que yo soy de proponer, ser propositivo y buscar el cómo sí, vamos a buscar el cómo sí, si no ahí está el parque bicentenario también, tenemos lugares dónde”.

¿Por qué se canceló el concierto de Luis Miguel en Guanajuato?

El gobierno de León, argumentó que la empresa PRIMER, no cumplió con los requerimientos para garantizar la seguridad de los asistentes al concierto, entre otras irregularidades.

Sin embargo, ocho días antes de la fecha, una vez que fue cancelado por el municipio, Diego Sinhue lamentó que en un evento que se ha realizado en varios países del extranjero, no se pueda llevar a cabo en León.

“Lástima que no se celebre en León, un concierto que está realizándose en Nueva York, en Estados Unidos, en Argentina, en Ciudad de México, en Monterrey, que no se haga en Guanajuato (¿Por qué no se realiza?) Ahí si no sé, es un tema del municipio, yo desconozco, lo que sí te puedo decir es que hay 46 municipios, entonces podemos buscar ese otro municipio que se anime a hacerlo y nosotros apoyarlo, buscaremos que se lleve a cabo”.

¿Qué irregularidades hubo con la venta boletos del concierto de Luis Miguel?

Fue a través de un comunicado enviado en los primeros minutos de este martes, en donde Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, informó de la cancelación del concierto.

Según el comunicado, la empresa presentó varias irregularidades, como la venta ilegal de boletos al no contar con los permisos para comercializarlos desde hace 6 meses; no cumplió con otorgar la garantía para asegurar los intereses del público asistente y del fisco municipal; no entregó la copia del contrato de prestación de servicios profesionales del artista; no contrató vigilancia de policía y policía vial para garantizar la seguridad de los asistentes; no logró acreditar la personalidad mediante poder notarial, entre otros.

