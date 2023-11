Padres de familia buscan evitar la distribución de los libros de texto gratuitos

Hasta el momento en el Estado de México, los padres de familia han interpuesto 10 amparos para evitar la distribución de los libros de texto gratuitos, que se presentaron de manera personal, pero en Naucalpan, el colegiado dictaminó dar una sentencia general para no distribuirlos en el municipio; aseguró Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación estatal.



“Uno es el que afectó más, en Naucalpan, donde se dictaminó que no se distribuyeran los libros, y si se distribuyeron, que no se ocuparan, que no se aprovecharan; yo les hacía ver a los padres de familia que no es justo que por algunos que pusieron amparos, la mayoría no tuvieran acceso”.



Destacó que actualmente la dependencia mantiene pláticas para llegar a acuerdos con los padres de familia.

“Vamos por buen camino, en buenos términos, escuchado sus inquietudes. En la cuestión de planes y programas queda abierta la posibilidad de reestructurar, de tomar las sugerencias”.

Descartó que exista riesgo de rezago educativo, ya que los libros de texto son material de apoyo para las clases.

Por Leticia Ríos

EEZ