Alistan celebración al jazz posmoderno

Como una “tradición” que ocurre en cada década de su vida, John Zorn realiza “Zorn @ 70”, un pequeño festival que celebra su carrera y al jazz en dos conciertos que ocurren el 2 y 3 de diciembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un recinto en el que se presenta con agrupaciones como New Masada, Suite for Piano y Simulacrum -el primer día-, y Chaos Magick, Incerto y New Electric Masada -el segundo-.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, explicó que se trata de dos sesiones de pequeño formato que se suma a la diversidad de propuestas musicales que llegan a la capital con la intención de enriquecer y satisfacer a todos los públicos.

“Si bien es un concierto que estaba en plática desde hace diez años, porque a Zorn le gusta mucho convivir con el público mexicano, es una fortuna que se haya logrado, ya que abona a la pluralidad y nutre a la escena del jazz nacional”, dijo.

Créditos: (Especial)

Como parte concierto, el jazzista estadounidense se acompaña por las agrupaciones y los integrantes de estas, en palabras de Curiel de Icaza “grandes músicos” como John Medeski, Brian Marsella, Matt Hollenberg, Kenny Grohowski, Julian Lage, Jorge Roeder, Ches Smith y Kenny Wollesen, con quienes ya ha estado en el escenario.

“Es uno de los precursores del jazz posmoderno, un género que no se refiere al estilo, sino más bien a la evolución de este, ya que desde su niñez Zorn absorbió diversos estilos que le dieron forma a su obra, como la música de los dibujos animados, de la clásica de vanguardia europea y americana, del country, del rock y hasta del free jazz -en sus años de universidad-”, contó.

En el año 2013, el saxofonista estadounidense se presentó en el Museo Anahuacalli como parte de su aniversario 60, donde presentó su material discográfico “Moonchild”, mientras que 2015 formó parte del Festival Bestia musicalizando en vivo la premier del Gabinete del doctor Calligari y el filme de Blade Runner, en el Auditorio Nacional y El Lunario. México es el único país de América Latina que frecuentemente visita el compositor y saxofonista estadounidense.

Por Azaneth Cruz

EEZ