Diputados del PT proponen que ministros de la SCJN y CJF comparezcan ante el Senado

Diputados del Partido del Trabajo (PT), propusieron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de rendición de cuentas con la que buscan que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los integrantes del Consejo Judicatura Federal, sean citados a comparecer tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados con el fin de ampliar la información de sus informes de labores.

Dichas comparecencias sólo podrán citarse con la totalidad de integrantes de la Corte o del Consejo de la Judicatura, según sea el caso, dentro de un plazo de quince días contados a partir de la recepción del informe por parte de la Cámara convocante.

Contrapeso y revisión

La propuesta hecha por los petistas Benjamín Robles y Maribel Martínez, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en cuya exposición de motivos, señala que, en el sistema jurídico y político mexicano, existen diversos mecanismos de contrapesos entre poderes.

El documento expone que, a pesar de dichos mecanismos, con el Poder Judicial es diferente, por lo que surge la necesidad de cuestionar los procesos de contrapeso a este Poder para que rinda cuentas y le sean exigibles sus responsabilidades con los principios de transparencia.

Cuestionan que se ha tergiversado su autonomía

La iniciativa presentada por los legisladores del PT, expone que el Poder Judicial de la Federación se ha convertido, en los hechos, en un Poder fuera de toda rendición de cuentas y se ha colocado por encima de cualquier mecanismo democrático elemental de contrapeso.

Cuestionan autonomía

También cuestionan que se ha tergiversado su autonomía para convertirla en una auténtica autocracia, pero la autonomía, bajo ninguna circunstancia, debe ser malentendida como un pretexto para evadir los mecanismos de control por parte de los otros Poderes.

Robles Montoya y Martínez Ruiz exponen en su propuesta que, el hecho de no tener ninguna subordinación ni ser sujeto de presión alguna en sus determinaciones, no implica no rendir cuentas a nadie.

