Claudia Sheinbaum: "Represento la continuidad de AMLO y la 4T"

Desde la cuna del obradorismo, la precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que representa la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Cárdenas, Tabasco, la abanderada de Morena, Verde y Partido del Trabajo enfatizó que van a profundizar el legado del actual jefe del Ejecutivo federal.

Claudia Sheinbaum se comprometió a darle continuidad a los siete proyectos de trenes de pasajeros que planteó López Obrador.

"Represento la Transformación junto con todas y todos ustedes, represento lo que significa la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador lo vamos a conservar y a profundizar", sostuvo la aspirante.

Sheinbaum se comprometió a seguir apoyando al estado de Tabasco, pese a no ser oriunda de esta región. "Vengo a decirle a Tabasco que no porque no haya nacido en este glorioso estado no vamos a apoyar a Tabasco, todo lo contrario, vamos a seguir apoyando a este maravilloso estado", dijo.

La precandidata manifestó dos de sus principales sueños en materia de educación: 0 rechazados en la Universidad y crear una beca universal para estudiantes de educación pública.

También se comprometió a darle continuidad a los siete proyectos de trenes de pasajeros que planteó López Obrador. Aseguró que para la 4T la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y el salario digno son derechos que solo se profundizarán con la continuidad de la Transformación.

"Nosotros queremos que el pueblo de México conserve y profundice sus derechos, porque la educación pública no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho del pueblo de México consagrado en el tercero constitucional.

"Para nosotros el acceso a la salud no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho consagrado en el cuarto constitucional"

Sin embargo, puntualizó que aún hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en educación, destacó que la meta es ‘’que no haya rechazados, que los jóvenes puedan estudiar la universidad si así lo desean", lo cual logró como jefa de Gobierno con acciones como la creación de dos universidades públicas: el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, donde estudian más de 50 mil jóvenes.

Al respecto, lamentó que en Argentina la ultraderecha sea quien gobernará para los próximos años, pues se privatizará la educación y la salud, lo cual ha sido celebrado por la oposición compuesta por el PRI y el PAN, ya que representan gobiernos que en el pasado solo tuvieron como prioridad los privilegios.

‘’El presidente siempre dijo que el PRI y el PAN no eran algo distinto, que eran los mismo, el PRIAN y ahora salen juntos desde el 2021, son un mismo partido y quieren regresar por sus fueros, regresar al pasado’’, destacó.

En el evento, Sheinbaum le entregó a Javier May la constancia que lo acredita como Coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco.

El precandidato a la Gubernatura del estado aseguró que esta entidad es ejemplo nacional de la consolidación de la Cuarta Transformación.

"Falta concluir la obra de transformación que inició nuestro presidente de la República", sostuvo.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, planteó un reto para las y los tabasqueños. "Les dejo un reto, a ver si lo aceptan: Andrés Manuel López Obrador obtuvo una votación histórica, 960 mil votos, ¿vamos a lograr más de un millón para nuestra precandidata Claudia Sheinbaum?", propuso. En el evento estuvo presente el hermano del presidente, José Ramiro López Obrador.

